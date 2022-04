Prokurátor podal návrh na väzbu Makóa a Beňu tak, aby sa vyhol sudcovi Pusluchovi

Prokurátor podal návrh väzbu obvinených Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu medzi 8:00 až 8:15, aby sa vyhol sudcovi Okresného súdu Bratislava III Karolovi Pusluchovi.

Uviedol to advokát Borisa Beňa Peter Kubina vo svojom profile na sociálnej sieti. Podľa Kubinu chcel prokurátor z krajskej prokuratúry, aby návrh pripadol sudkyni Ivete Halvaňovej.

Chcel sa vyhnúť Posluchovi

Ako skonštatoval advokát, sudca Juraj Kapinaj vyhodnotil, že by o väzbe v kauze nemal rozhodovať a bola voči nemu podaná aj námietka zaujatosti. Preto sa vypísal na práceneschopnosť.

„Lenže to by znamenalo, že ak by to urobil a návrh na vzatie do väzby bol súdu doručený do 8:00 v pondelok ráno (teda počas jeho služby), tak by o väzbe namiesto neho rozhodoval sudca Posluch. Tomu sa prokurátor Kováč z krajskej prokuratúry chcel vyhnúť, pretože vyhodnotil, že s vymyslenými dôvodmi väzby u neho pravdepodobne neuspeje,“ napísal Kubina.

Návrh doručil na poslednú chvíľu

Lehota na podanie návrhu na väzbu pritom končila o 8:15. Služby sudcov sa však striedali už o 8:00, keď od sudcu Kapinaja (a zastupujúceho sudcu Poslucha) prevzala službu podľa rozvrhu práce sudkyňa Iveta Halvoňová (a zastupujúci sudca Fitt). Preto si podľa Kubinu prokurátor počkal a návrh na súd doručil niekedy medzi 8:00 a 8:15, teda počas posledných 15 minút lehoty.

Obrovské riziko

Kubina zdôraznil, že nechať si podanie návrhu na väzbu je obrovské riziko, pretože sa môže stať malá nepredvídateľná okolnosť a lehota sa nestihne.

„Preto, keď budete nabudúce počuť nejaký vreskot z politickej tlačovky, ako si niektoré orgány činné v trestnom konaní vyberajú sudcov pre prípravné konanie (pričom oni tým budú myslieť NAKA a ÚŠP), spomeňte si na tento prípad,“ uzavrel.