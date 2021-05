Prokurátor v New Yorku zvolal veľkú porotu, vyšetriť má obchodné záležitosti Donalda Trumpa

Newyorskí prokurátori zvolali špeciálnu veľkú porotu, ktorá má preskúmať dôkazy v kriminálnom vyšetrovaní obchodných záležitostí bývalého prezidenta Donalda Trumpa.

Agentúre The Associated Press to v utorok potvrdila osoba, ktorá má prístup k informáciám o prípade. Ako prvý o tom informoval denník The Washington Post.

Dva roky vyšetrovania

Tento posun podľa AP naznačuje, že úrad manhattanského okresného prokurátora po dvoch rokoch vyšetrovania, ktoré skomplikovala aj dlhá právna bitka o získanie Trumpových daňových záznamov, smeruje k obžalobe.

Manhattanský okresný prokurátor Cyrus Vance Jr. uskutočňuje rozsiahle vyšetrovanie rôznych záležitostí, vrátane peňazí za mlčanie, ktoré platili ženám v mene Trumpa, ohodnocovania majetku alebo kompenzácií zamestnancov.

Hon na čarodejnice

Vyšetrovanie, ktoré pokračovalo aj napriek pandémii koronavírusu, zahŕňalo aj preskúmavanie Trumpových vzťahov s veriteľmi, darovania pozemku, vďaka ktorému si mohol znížiť daň z príjmu, alebo odpisov z daní, o ktoré požiadala jeho firma.

Trump vyšetrovanie označuje za „hon na čarodejnice“. „Je to čisto politické a uráža to takmer 75 miliónov voličov, ktorí ma podporili v prezidentských voľbách, a vedú to silne stranícky orientovaní demokratickí prokurátori,“ reagoval vo vyhlásení.

Vanceov úrad odmietol žiadosť o vyjadrenie.

Nespravodlivé útoky

Bývalého republikánskeho prezidenta a jeho Trump Organization vyšetruje aj generálna prokurátorka New Yorku Letitia James, ktorá minulý týždeň oznámila, že jej civilné vyšetrovanie sa vyvinulo do kriminálneho vyšetrovania. Úrad podľa jej slov pokračuje aj v civilnom vyšetrovaní. Neuviedla pritom, čo ich viedlo k jeho rozšíreniu na kriminálne vyšetrovanie.

Minulý týždeň tiež Trump uviedol, že na neho „nespravodlivo útočí“ skorumpovaný politický systém. Vyšetrovania sú podľa jeho slov súčasťou plánu demokratov umlčať jeho voličov a zabrániť mu znovu kandidovať na post prezidenta.