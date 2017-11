Prokurátor zaistil milióny na Bžánovom účte za vyhratú arbitráž o Gabčíkovo

BRATISLAVA 10. novembra (WebNoviny.sk) – Kauzou odmeny pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána za vyhratú medzinárodnú arbitráž o Vodnú elektráreň Gabčíkovo sa už intenzívne zaoberajú policajti. Ako informoval na piatkovej tlačovej besede prezident Policajného zboru Tibor Gašpar, policajný vyšetrovateľ na základe podozrenia vo štvrtok začal trestné stíhanie vo veci trestného činu porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku.

„Tento trestný čin spočíva v tom, že sa zodpovedné osoby sa nenáležitou odbornou starostlivosťou starajú o zverený majetok a v tomto kontexte sa bude vyšetrovať, či pri uzatváraní zmlúv nedošlo k spáchaniu trestného činu,“ povedal Gašpar s tým, že v súčasnosti zatiaľ nikto nie je obvinený.

Zaistenie prostriedkov

Policajný prezident už potvrdil, že Ministerstvo hospodárstva SR vyplatilo spomínanej advokátskej kancelárií celú odmenu vo výške 17,7 milióna eur. Prokurátor na základe žiadosti policajného vyšetrovateľa však tieto prostriedky na účte advokátskej kancelárii zaistil. Rezort hospodárstva sa chce totiž o vrátenie istej čiastky zo zaplatenej odmeny ešte súdiť.

„Bolo zrealizované zaistenie takej časti finančných prostriedkov, ktorá bola vyplatená z účtu štátnej pokladnice na účet advokátskej kancelárie,“ podotkol Gašpar. Keďže advokátska kancelária Radomíra Bžána už za medzinárodnú arbitráž o Vodnú elektráreň Gabčíkovo zinkasovala necelých päť miliónov eur, ministerstvo by malo na účet kancelárie vo štvrtok poslať približne ďalších 12 miliónov eur.

Polícia podľa svojho prezidenta skúma aj ďalšie zmluvy, ktoré uzatvoril štátny podnik MH Manažment, a ktorý je aj za zmluvou s advokátskou kanceláriou Radomíra Bžána. „Nevylučujem, že môže dôjsť obdobne k ďalším začatiam trestných stíhaní. Tentokrát samozrejme v súvislosti s ďalšími konkrétnymi zmluvami, ktoré uzatvorili štatutári MH Manažmentu“, povedal Gašpar.

Riziko pre štát

Štátna spoločnosť MH Manažment, ovládaná ministerstvom hospodárstva, sa rozhodla vyplatiť odmenu za súdny spor o Vodnú elektráreň Gabčíkovo a následne sa o vrátenie časti odmeny súdiť po porade s ministerstvom spravodlivosti a právnickými kanceláriami.

„Naším cieľom je, aby štát zaplatil čo najmenšiu sumu. Súčasne však musíme na minimum znížiť aj riziko pre štát. Právnická kancelária Taylor Wessing nám poradila, že MH Manažment s výhradou uhradí faktúru vo výške 17,7 milióna, ale keďže stále nesúhlasíme s výškou odmeny, rozhodli sme sa, že ihneď po zaplatení faktúry sa štát obráti na súd a od právnickej kancelárie pána Bžána sa bude domáhať vrátenia rozdielu medzi primeranou odmenou a vyplatenou sumou,“ povedal na utorňajšej tlačovej besede minister hospodárstva Peter Žiga.

„Za súčasnej právnej situácie je istejšie tú sumu vyplatiť. Znižuje to riziko, že štát by musel raz zaplatiť až pôvodných 77 miliónov eur,“ dodal vtedy Andrej Leontiev z advokátskej kancelárie Taylor Wessing. Ani právnik Leontiev, ani minister Žiga nevedeli vyčísliť, akú odmenu by si advokátska kancelária Radomíra Bžána mala za Gabčíkovo zaslúžiť, teda koľko prostriedkov by štát mohol v prípade úspechu na súde získať naspäť.