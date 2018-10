Foto: Hľadajú svedkov tragickej nehody na Orave, ktorú zavinili Poliaci na luxusných autách

BRATISLAVA 9. októbra (WebNoviny.sk) – Generálna prokuratúra SR sa v súlade s už zverejnenou výzvou polície v súvislosti s medializovaným prípadom smrteľnej dopravnej nehody na Orave obracia na verejnosť so žiadosťou o poskytnutie dôkazov.

Očité svedectvá a videozáznamy

Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová, ide najmä o očité svedectvá alebo videozáznamy eventuálnej nedisciplinovanej až pirátskej jazdy vozidiel nielen bezprostredne pred nehodou.

„Svedkovia sa môžu okrem polície prihlásiť aj na Okresnej prokuratúre Dolný Kubín alebo na Krajskej prokuratúre Žilina. Takéto informácie môžu okrem iného pomôcť pri riešení otázky kvalifikácie konania obvinených osôb,“ uviedla Predajňová.

Polícia už v piatok zverejnila výzvu pre svedkov riskantnej jazdy Poliakov z 30. septembra v okrese Dolný Kubín, ktorá sa skončila tragicky. Informácie môžu oznámiť na linke 158 alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. Políciu môžu občania kontaktovať aj na oficiálnej stránke polície na Facebooku, a to formou súkromnej správy.

Vodič Fabie neprežil

Preteky Poliakov na slovenskej ceste neprežil slovenský vodič Škody Fabie, ktorý cestoval so svojou rodinou. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, v nedeľu 30. septembra sa v okrese Dolný Kubín pretekali Poliaci na luxusných vozidlách Porsche, Ferrari a Mercedes.

„Vo vysokej rýchlosti a cez plnú čiaru nezvládli predbiehací manéver. Vodič Mercedesu sa stihol zaradiť, vodič Ferrari pribrzdil, načo do neho vzápätí narazil vodič Porsche, ktorý sa čelne zrazil so Škodou Fabia,“ informovala polícia. Polícia Poliakov obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia. Vodiča Porsche vzali do väzby, ostatní dvaja budú stíhaní na slobode.

