Prokuratúra navrhla v kauze vraždy Kuciaka nový dôkaz. Bude vyhlásený rozsudok?

Prokuratúra navrhuje vrátiť celú kauzu späť do dokazovania, keďže získala novú analýzu dát z telefónu Aleny Zs..

Ako informoval spravodajský portál Denník N, predsedníčka senátu Špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová 4. augusta podvečer náhle zrušila termín vyhlásenia rozsudku vo veci vraždy Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára.

Nečakaný postup

Naplánované bolo na nasledujúci deň, teda na 5. august. Takýto postup v takej dôležitej, rozsiahlej a náročnej kauze bol nečakaný. Sabová vysvetľovala, že tak urobila „z dôvodu nutnosti pokračovania v porade senátu o pripravovanom rozsudku“.

Čo sa v skutočnosti stalo, nie je zatiaľ známe. Spolu so Sabovou sú členmi senátu aj sudcovia Ivan Matel a Rastislav Stieranka. Nový termín určila predsedníčka senátu na 3. september.

Podľa informácií Denníka N však rozsudok nemusí byť vyhlásený ani tento štvrtok. Dôvodom je nový návrh prokuratúry, aby bol do dokazovania zahrnutý ďalší dôkaz proti Marianovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej.

Obaja sú obžalovaní z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, s ktorým vykonávatelia zabili aj jeho priateľku Martinu Kušnírovú.

Pojednávanie môžu znovu otvoriť

Úrad špeciálnej prokuratúry ho doručil súdu v pondelok. Dôkaz sa podľa informácií Denníka N týka mobilného telefónu obžalovanej.

Súd teraz musí rozhodnúť, či prípad vráti do dokazovania alebo návrh prokuratúry odmietne a vyhlási rozsudok.

„Potvrdzujem, že na Špecializovaný trestný súd bol dnes podaný návrh zo strany prokurátora na doplnenie dokazovania v rozsahu 65 strán. Nariadený termín hlavného pojednávania na deň 3. septembra ostáva v platnosti,“ odkázala predsedníčka senátu Sabová.

Ak by sa prípad vrátil do dokazovania, znamenalo by to, že súd vykoná tento dôkaz a znovu prebehnú záverečné reči všetkých zúčastnených. Pojednávanie by sa tak znovu otvorilo.

Senát premeškal lehotu

Takýto postup by bol čistý aj z hľadiska Trestného poriadku vzhľadom na lehotu na vyhlásenie rozsudku, ktorú už senát premeškal.

Rozsudok sa má totiž vyhlásiť do troch dní od skončenia dokazovania, ale v tomto prípade to senát plánoval spraviť až po mesiaci, čo je dávno po lehote.

Nie je známe, či sa senát celý august radil o vine a nevine obžalovaných alebo boli sudcovia aj na dovolenke.