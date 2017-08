Prokuratúra po tragickej zrážke vlakov v Egypte poslala do väzby rušňovodiča

KÁHIRA 13. augusta (WebNoviny.sk) — Egyptská prokuratúra poslala po piatkovej nehode do väzby rušňovodiča káhirského vlaku, ktorý vrazil do ďalšej súpravy na alexandrijskom predmestí. Pri zrážke prišlo o život 43 ľudí, desiatky utrpeli zranenia. Minister dopravy Hišám Arafat už na sobotňajšom stretnutí s prezidentom Abd al-Fattáhom as-Sísím uviedol, že haváriu pravdepodobne spôsobila ľudská chyba. Prokuratúra v nedeľu nariadila pre vodiča 15-dňovú väzby a žiada tiež spraviť testy na drogy.

Nehoda sa stala na alexandrijskom predmestí Choršíd. Ako informovali zástupcovia egyptských železníc, vlak smerujúci do Alexandrie z egyptskej metropoly Káhira narazil do ďalšieho vlaku, ktorý v čase zrážky stál v choršídskej stanici. Krátko predtým tam prišiel z prístavného mesta Port Said. Zatiaľ nie je úplne jasné, čo zrážku vlakov spôsobilo.