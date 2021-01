Prokuratúra potrebuje podľa Šantu nevyhnutnú reformu, úrad by zefektívnil organizačnou zmenou

Prokuratúra potrebuje nevyhnutnú reformu a zmeny na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Vo svojom motivačnom liste, ktorý bol zverejnený na stránke Národnej rady SR (NR SR), to uviedol kandidát na špeciálneho prokurátora Ján Šanta.

Ako dodal, jeho ambíciou je prispieť k tejto významnej reforme a podieľať sa na širších spoločenských zmenách a budovaní právneho štátu. Vypočúvanie kandidátov na funkciu špeciálneho prokurátora sa na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR uskutoční v pondelok 1. a v utorok 2. februára.

Špeciálna prokuratúra by mala byť aktívnejšia

ÚŠP by mal byť podľa Šantu aktívnejší a konať na základe iniciatívy prokurátorov. Nemal by čakať na trestné oznámenie štátu, právnických či fyzických osôb alebo aktivitu médií a Policajného zboru (PZ) „tak, ako to bolo niekedy doposiaľ, čo spôsobovalo stav, že až najmä médiá priam dotlačili prokuratúru k začiatku trestného konania“.

Šanta by chcel prispieť k tomu, aby bola špeciálna prokuratúra transparentný štátny orgán, aby sa maximálne eliminovali najmä také zastavené trestné stíhania alebo odmietnutia vecí, „ktoré sa spoločensky javia ako sporné, nevysvetlené, ba až nezákonné“.

Ako zdôraznil, transparentnosť by chcel dosiahnuť aj internou právnou normou špeciálneho prokurátora, ktorá by dala povinnosť prokurátorovi vysvetliť verejne sporné rozhodnutie.

Zefektívnenie úradu organizačnou zmenou

Kandidát na špeciálneho prokurátora by chcel tiež podľa vlastných slov zefektívniť činnosť úradu jeho organizačnou zmenou.

„Ňou je nová štruktúra tohto úradu členená len na dva odbory. Na odbor ekonomickej kriminality a na odbor korupcie, organizovaného a ďalšieho zločinu, bez ďalšej existencie oddelení, čím sa odstráni zbytočná štruktúrovanosť odborov na oddelenia a umožní sa tým zabezpečiť rovnomernejší nápad prokurátorov, najmä z kvalitatívneho hľadiska, ich väčšiu vyťaženosť a efektivitu, bez zbytočných vedúcich oddelení, ktorých je teraz na úrade až päť,“ vysvetlil v liste Šanta.

Šanta navrhuje zvýšiť počet prokurátorov

Pre zvyšujúcu sa komplikovanosť korupcie a ekonomickej trestnej agendy na ÚŠP, ktorá súvisí aj s početným stíhaním vysokých funkcionárov polície, finančnej správy, informačnej služby, prokuratúry, súdov a ďalších obvinených z podnikateľského prostredia, je podľa Šantu nevyhnutné zvýšiť aj počet prokurátorov tohto úradu, a to ideálne o päť.

Šanta navrhuje aj zvýšiť počet administratívnych zamestnancov aspoň o troch a zároveň uviesť do praxe aspoň piatich asistentov prokurátorov.

„Týmto by sa ustálil počet prokurátorov ÚŠP na 40, z ktorých sú piati európski delegovaní prokurátori,“ dodal.

Takmer všetky kauzy viedli k odsúdeniu páchateľov

Na post špeciálneho prokurátora navrhla Jána Šantu Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a poslanci Juraj Gyimesi a Peter Kremský (obaja OĽaNO).

Prokurátor podľa poslancov počas svojej takmer 30-ročnej praxe osvedčil svoje morálne a odborné kvality v boji proti najzávažnejším formám organizovanej kriminality. Ako príklad spomenuli napríklad kauzu nebankoviek Horizont Slovakia a BMG Invest, kauzu zmeniek, prípad Mikuláša Varehu v kauze krátenia dane či kauzu Váhostav.

„Okrem jednej – neprávoplatne skončenej kauzy – všetky menované prípady viedli k právoplatnému odsúdeniu páchateľov,“ podotkli poslanci v návrhu.

Šanta pôsobí v rezorte prokuratúry od roku 1991. Na ÚŠP je od jeho vzniku, teda od roku 2004. V súčasnosti je vedúcim oddelenia majetkovej kriminality odboru ekonomickej kriminality ÚŠP.