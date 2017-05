Prokuratúra preverí miznutie Matovičových SMS, aj údajné vniknutie do jeho bytu

BRATISLAVA 10. mája (WebNoviny.sk) – Orgány činné v trestnom konaní konajú, respektíve konali vo všetkých trestných veciach, o ktorých v pondelok informoval poslanec Igor Matovič, okrem podozrenia z neoprávneného vstupu do domu a podozrenia zo zásahu do mobilného telefónu, pretože tieto skutočnosti nikomu až do konania tlačovej besedy neoznámil.

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku Generálnej prokuratúry SR, GP zabezpečí preverenie týchto dvoch podozrení a prijme súvisiace zákonné opatrenia.

„Vyhrážky adresované Igorovi M. a jeho manželke sú predmetom troch trestných konaní. V jednej trestnej veci bola na páchateľa Emila M. podaná obžaloba prokurátorom Okresnej prokuratúry Trnava šiesteho februára pre prečin nebezpečného vyhrážania. Okresný súd Trnava rozhodol trestným rozkazom. Z dôvodu páchateľom podaného odporu sa bude v súdnom konaní postupovať na hlavnom pojednávaní,” uviedla hovorkyňa Úradu špeciálne prokuratúry GP SR Jana Tökölyová s tým, že ide o medializovanú záležitosť zaslania nábojov.

V ďalšej trestnej veci tiež z roku 2016 bolo podľa nej uznesením vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru z prvého februára začaté trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania.

Prípravné konanie v tejto veci ešte nebolo skončené. „V ostatnej trestnej veci začala polícia a Krajská prokuratúra v Trnave konať na základe tlačovej besedy Igora M.,” uviedla Tökölyová s tým, že vyhlásením poslanca o vyhrážaní sa mu fyzickou likvidáciou sa zaoberá aj Úrad špeciálnej prokuratúry.

„Generálna prokuratúra Slovenskej republiky v súčinnosti s Policajným zborom ex offo prijme a vykoná všetky zákonné opatrenia na odhalenie a objasnenie trestnej činnosti, o ktorej poskytol medializované informácie Igor. M, vrátane opatrení ochranného charakteru, avšak zdôrazňujeme nevyhnutnú súčinnosť Igora M., ktorú doposiaľ odmieta,” dodala Tökölyová.

Matovič odmietol policajnú ochranu

Prezídium Policajného zboru v utorok informovalo, že Matovič odmietol policajnú ochranu ako aj podanie trestného oznámenia vo veci údajného vyhrážania.

„Skutky, ktoré NAKA za posledné dva roky voči mne spáchala, vo mne nevzbudzujú žiadnu dôveru. Ak by som prijal ponuku na policajnú ochranu, len by som mafii, ktorá nám vládne, ukázal, že sa ich bojím, čo sa nikdy nestalo a ani nestane. Kým bude ministrom vnútra Robert Kaliňák, žiadnu ochranku od polície neprijmem,” komentoval rozhodnutie Matovič.

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič sa nebude zúčastňovať na zasadnutí parlamentu. Ako povedal v pondelok na brífingu, nechce sa totiž podriaďovať predsedovi Národnej rady SR Andrejovi Dankovi, ktorého označil za psychopata.

Matovič podľa vlastných slov zažíva posledné dva roky štvanicu, ktorá vyvrcholila minulý týždeň, keď sa mu neznámy muž vyhrážal smrťou. Matovič tento incident takisto spája s predsedom parlamentu. Neznámy muž podľa jeho slov k nemu pristúpil pri prechádzke so psom a povedal mu: “do pondelka máš termín a vypadneš odtiaľ, lebo ti nájdem vlak. My ťa vyhadzovať nebudeme”. Podľa Matoviča to súvisí s jeho poslaneckým mandátom.

Dve nábojnice v obálke

Matovič vyhlásil, že za sedem rokov odhaľovania nezákonností bol postupne zbavovaný všetkých základných občianskych práv, ako napríklad bankové tajomstvo, daňové tajomstvo alebo listové tajomstvo.

Za šikanu tiež označil prístup vedenia parlamentu, ktoré mu podľa jeho slov dávalo neopodstatnené absencie, alebo mu zakázalo používať vizuálne pomôcky pre lepšie prezentovanie politickej agendy. „Rozhodli sa, že ma zničia,” povedal s tým, že pred rokom mu v obálke adresovali dve nábojnice. Polícia ako páchateľa identifikovala muža z Revúcej.

Aj tento incident môže byť podľa Matoviča spojený s predsedom parlamentu. Na jeseň minulého roku zas podľa Matoviča niekto vnikol do jeho bytu, keď boli s rodinou odcestovaní. Nič podľa neho nezmizlo, ale niektoré veci boli premiestnené. „Niekto chcel ukázať, že tam bol,” povedal.

V marci tohto roku mu zase z mobilného telefónu zmizli uložené SMS. „Čerešničkou na torte bolo čítanie listov,” povedal s tým, že každý tretí list, ktorý v parlamente otvorili, bol adresovaný jemu.