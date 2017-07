Prokuratúra žiada doživotie pre muža usvedčeného v prípade vraždy Nemcova

MOSKVA 12. júla (WebNoviny.sk) – Ruskí prokurátori požiadali moskovský súd, aby poslal na doživotie za mreže muža usvedčeného v prípade vraždy opozičného lídra Borisa Nemcova. Porota uznala v júni piatich mužov vinnými z účasti na Nemcovovej vražde. Prokuratúra preto v stredu požiadala súd, aby Zaura Dadajeva, bývalého člena bezpečnostných síl čečenského vodcu Razmana Kadyrova, odsúdil na doživotie. Pre ďalších štyroch mužov rovnako požaduje dlhoročné tresty odňatia slobody.

Nemcova, popredného kritika prezidenta Vladimira Putina, zastrelili neskoro v noci v roku 2015, keď prechádzal cez most neďaleko Kremľa. Nemcovovi spojenci kritizovali vyšetrovateľov za to, že nebrali do úvahy možnú rolu, ktorú v prípade vraždy zohral Kadyrov. Súd by mal vyniesť verdikty vo štvrtok.