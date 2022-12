Propagandisti pripravujú Rusko na prehru, ich rétorika sa podľa Burdanova dramaticky zmenila

Ruskí propagandisti údajne zmenili rétoriku, kritizujú ruských generálov a diskutujú o ich odpore k prehre vo vojne. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov.

„Ukrajina už vyhrala. Všetci na svete to už cítia a aj my tomu rozumieme. Áno, bude to na určitý čas ťažké, ale v globále to nič nezmení,“ povedal. Budanov poukázal na to, že počas ostatných troch mesiacov sa rétorika všetkých kremeľských propagandistov „dramaticky zmenila“.

„Najprv začali opatrne kritizovať svoje vedenie, potom vyšších generálov a teraz prišli na to, že víťazstvo neprichádza do úvahy. Každý chápe, že je to nereálne. Prehra je už zrejmá. Ešte raz hovorím, ešte budú ťažké časy, ale prehra Ruska je už vyriešená a oni sami to veľmi dobre vedia,“ skonštatoval Budanov.