Protest farmárov bude s menším počtom strojov, v Bratislave nechcú spôsobiť dopravný kolaps

BRATISLAVA 18. februára (WebNoviny.sk) – Malí a strední farmári združení v Iniciatíve poľnohospodárov v pondelok ráno vyrazia s traktormi na protesty naprieč Slovenskom.

Farmári chcú protestnými jazdami vyjadriť nesúhlas s nemeniacou sa situáciou v slovenskom agrosektore, kde majú byť podľa svojich slov utláčaní veľkými agropodnikateľmi a silnou korupciou.

Protestné jazdy začnú v pondelok v Bardejove a v obci Gyňov pri Košiciach, v utorok sa k nim pridá aj južná trasa so štartovacím bodom v Kolárove.

Kolektívne poďakovanie

Do Bratislavy by mali prísť farmári v utorok, no s menším počtom strojov, ako sa pôvodne plánovalo, keďže nechcú spôsobiť dopravný kolaps. Iniciatíva poľnohospodárov to uviedla v otvorenom liste, ktorý poslala Bratislavčanom.

Otvorený list má byť podľa Iniciatívy poľnohospodárov kolektívnym poďakovaním za prijatie v hlavnom meste a za pochopenie situácie, ktorá farmárov donútila organizovať ďalší protest.

„Chceme pokojne pracovať na svojej pôde a ponúkať kvalitné a zdravé slovenské potraviny. Chceme zveľaďovať vidiek, ktorý je jedným z pilierov obživy a krásy našej krajiny. Namiesto toho bojujeme o svoju pôdu, a mnohí z nás sa preto boja o svoje zdravie a životy. Sme bití, utláčaní, vydieraní a jeden z nás, farmár Vlado Rybár, bol aj zavraždený. Toto všetko sa deje kvôli tomu, že štát nás farmárov nechráni, ale naopak, necháva nás utláčať veľkými podnikateľmi a silnou korupciou,“ uviedla Iniciatíva poľnohospodárov v liste.

Paralýza hlavného mesta

Množstvo strojov, ktoré farmári naprieč Slovenskom nahlasovali do protestu, by však podľa Iniciatívy poľnohospodárov spôsobilo kompletnú paralýzu hlavného mesta, ktoré v súčasnosti aj tak čelí vážnym dopravným obmedzeniam. Preto sa ho rozhodli organizátori protestov znížiť.

„Keďže nechceme obmedzovať dopravu v Bratislave a prispievať ku kolapsu ciest, znížili sme množstvo farmárskej techniky, s ktorou prídeme do hlavného mesta. Nebudeme stáť na cestách, ale môžete nás nájsť na Primaciálnom námestí, Námestí SNP, Župnom námestí, Hodžovom námestí, Pri Hradbách, Hviezdoslavovom námestí (pred divadlom), Námestí Slobody, Predstaničnom námestí, parkovisku pri trhovisku Miletičova, Pápežskej lúke (Petržalka) a pred Eurovea,“ spresnili farmári z Iniciatívy poľnohospodárov.

Od protestov Iniciatíva poľnohospodárov očakáva, že privedú zástupcov vlády k tomu, aby prijali jej pozvanie na spoločné rokovanie, ktoré plánuje zorganizovať v stredu 20. februára. Farmári chcú na ňom riešiť ich základné požiadavky týkajúce sa zmien v slovenskom agrosektore.

Požiadavky farmárov

Medzi požiadavky farmárov patria okamžité začatie pozemkových úprav, ochrana pôdy, lesov, vody a podpora prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, stropovanie dotácií na konečného užívateľa podľa návrhu EÚ a zavedenie protikorupčných opatrení v poľnohospodárstve a lesníctve.

„Bude nám veľmi ľúto, keď budeme musieť pristúpiť k ostrejšej blokácii ciest. To sa stane len vtedy, ak vláda neprijme pozvanie na naše stretnutie a bude naďalej ignorovať problémy malých a stredných farmárov. Dúfame, že ciele nášho protestu budú zapracované do dokumentu, ktorý má byť všeobecnou zhodou širokého spektra poľnohospodárov,“ uzavreli farmári v liste.

Farmári vyrážajú na protesty naprieč Slovenskom s traktormi v pondelok 18. fabruára o 8:30 z Bardejova a Gyňova pri Košiciach. V utorok 19. februára o 7:30 vyrážajú aj na južnú trasu protestov z Kolárova. Na presun do Bratislavy, kde by mali prísť v utorok, tak Iniciatíva poľnohospodárov naplánovala tri trasy.