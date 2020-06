Protest Za naše deti: Rozsudky sprevádza korupcia, organizátori dajú Kolíkovej svoje návrhy (foto)

aktualizované 24. júna, 10:16

Pred budovou ministerstva spravodlivosti sa v stredu v Bratislave zhromaždilo približne 50 protestujúcich, ktorí upozornili na dlhoročné problémy súvisiace s porušovaním ústavných práv a medzinárodných dohovorov v rodinnoprávnej agende.

Protest „Za naše deti“ organizujú neziskové organizácie Rodičia deťom, Striedavka, Liga matiek, Unie otců a komunity Vymazané rodiny, Iniciatíva za vymazaných rodičov a Čierno-biele srdcia.

Organizátori protestu upozorňujú na to, že súdy často svojvoľne odoberajú rodičom zo starostlivosti ich deti. Mnohé rozsudky sprevádza podľa nich korupcia alebo diskriminácia rodičov na základe pohlavia.

Preto budú v tejto súvislosti organizátori po dohode s ministerskou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) diskutovať a predložia jej svoje návrhy. Návrhy sa týkajú zastavenia odobratia detí a zastavenia diskriminácie na základe rodu.

Organizátori a protestujúci zároveň žiadajú zjednodušenie rodinnoprávnej agendy a súčasne upozornili, že o deťoch na súdoch sa rozhoduje za zatvorenými dverami.

„Dieťa by nemalo byť premiestňované z miesta pobytu, ale malo by to byť súčasťou pojednávania a konsenzu medzi rodičmi,“ uviedol jeden z organizátorov.

Podľa organizátorov sa často rodičia pre zdĺhavé súdne konania nemôžu so svojimi deťmi stretnúť dlhé roky. Vyzývajú preto aj občanov, aby svojím hlasom pomohli predchádzaniu podobných situácií. „Podporte nás v boji proti korupcii,“ upozorňujú organizátori a zároveň žiadajú o zlepšenie podmienok striedavej starostlivosti.

Protest pokračuje pred budovou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, neskôr sa presunie pred Úrad vlády SR.