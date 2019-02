Protestujúci farmári vyhlásili ostrý štrajk, jeden z nich podáva na Matečnú trestné oznámenie

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) – Malí a strední farmári, geodeti a lesníci sa po zasadnutí štrajkového výboru na Tyršovom nábreží v Bratislave zhodli, že účasť na stredajšom rokovaní vlády nepriniesla pre nich skoro žiadne pozitívne výsledky a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná už nie je ich ministerkou.

Preto sa rozhodli vyhlásiť ostrý štrajk. Vo štvrtok však nebudú blokovať ulice v Bratislave, lebo nechcú znehodnotiť spomienku Za slušné Slovensko na Jána Kuciaka a jeho snúbenicu. O ďalšom postupe štrajku sa protestujúci farmári dohodnú vo štvrtok večer. Informovali o tom na tlačovej besede.

Od rokovania vlády mali veľké očakávania

„Chcem sa poďakovať Bratislavčanom, primátorovi a polícii za jej stredajší prístup k našej blokáde mostu SNP v Bratislave. Na základe rokovania štrajkového výboru sme pristúpili k ostrému štrajku. Došla nám trpezlivosť. Signál, ktorý vyšiel od premiéra, že bude úkolovať ministrov, aby riešili naše problémy, na rokovaní vlády nezaznel,“ uviedol vo štvrtok Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov.

Od stredajšieho rokovania s vládou SR mali protestujúci farmári podľa ich slov veľké očakávania, no na rokovaní mali byť len bagatelizované ich názory a snahy.

„Po včerajšom rokovaní vlády nemáme na dialóg už žiadneho partnera. Je to nešťastné a smutné. Nemáme sa na Slovensku s našimi problémami už s kým porozprávať, a to naše sťažnosti uznal generálny prokurátor a iní,“ konštatovala Lucia Gallová z Vidieckej platformy.

Klamstvo ako pracovná metóda

Podľa protestujúcich farmárov na Slovensku okrem Iniciatívy poľnohospodárov neexistuje združenie, ktoré by zastupovalo malých farmárov. Pritom ich má byť z celkového počtu farmárov u nás 19-tisíc až 17,5-tisíca.

„Klamstvo sa na ministerstve pôdohospodárstva a Pôdohospodárskej platobnej agentúre používa ako pracovná metóda. Stredajšie vyjadrenia ministerky Matečnej na moju osobu nie sú pravdivé. Nemám žiadne súdne pojednávanie. Bol som na ňom len ako svedok. Ministerka sa klamstvami snaží rozvrátiť jednotu protestujúcich farmárov. Od dnešného dňa ministerka Matečná nie je mojou ministerkou a moji právnici podávajú na ňu trestné oznámenie za ohováranie,“ povedal farmár František Oravec.

Lesník Ján Mičovský označil ministerku pôdohospodárstva za slabú, ktorá nerozumie požiadavkám lesníkov. „Ministerka je slabá. Nerozumie našim požiadavkám. Lesy sú poisťovňa pre zdravie našich detí a všetkých občanov a do poisťovne sa musí investovať. To ona nerobí,“ povedal Mičovský.

Chcú reálne kroky

Geodeti sa ako jediní po včerajšom rokovaní zhodli, že prinieslo pre nich pozitívne správy, no stále ide z pohľadu vlády len o sľuby, no oni očakávajú reálne kroky.

„Z pohľadu geodetov by mohla byť so včerajším rokovaním na vláde SR spokojnosť. No pozemkové úpravy sú zatiaľ len sľuby, počkáme si na riešenia,“ povedal Ľubomír Bulla, jeden z protestujúcich geodetov.

Viacerí protestujúci farmári na tlačovej besede konštatovali, že sa im prístup ministerky pôdohospodárstva k nim nepáči a považujú ho za urážlivý.

„Ak sa na Slovensku nepodporia malí farmári, Slováci budú v 70 % konzumovať potravinový odpad sveta. Ministerka pôdohospodárstva dáva agrodotácie zbohatlíkom a nás, malých farmárov, nazýva kriminálnikmi, čo nemajú pôdu, ale majú drahé stroje. Na môj traktor som si musel vziať úver 80 tisíc eur. Moja rodina bude živoriť niekoľko rokov, aby som ho splatil. No ministerka ma nazve, že nie som farmár,“ uzavrel farmár Anton Vdovjak.