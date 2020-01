Protesty v Hongkongu privodili tretine dospelých príznaky posttraumatickej stresovej poruchy

Zhruba tretina dospelých obyvateľov Hongkongu sa sťažovala počas vlaňajších prodemokratických protestov na symptómy posttraumatickej stresovej poruchy (PTSP). Je to pritom šesťnásobne viac ako pred štyrmi rokmi. Úroveň depresie je údajne porovnateľná so stavom v konfliktných zónach. Vo svojej štúdii, ktorá vyšla v odbornom časopise Lancet, to tvrdia odborníci z Hongkonskej univerzity.

Nahlásili aj symptómy depresie

Výskum sa zakladal na prieskume, do ktorého sa v rokoch 2009 – 2019 zapojilo viac ako 18-tisíc obyvateľov Hongkongu. Nárast symptómov zodpovedá zhruba dvom miliónom dospelých z celkovej populácie 7,4 milióna obyvateľov.

Približne 11 percent dospelých podľa vedcov nahlásilo symptómy depresie, pričom pred protestami takzvaného dáždnikového hnutia v roku 2014 to boli len dve percentá.

„Jeden z piatich dospelých v súčasnosti hlási pravdepodobnú depresiu alebo podozrenie na PTSP, čo je porovnateľné s ľuďmi zažívajúcimi ozbrojené konflikty, katastrofy veľkých rozmerov alebo teroristické útoky,“ cituje štúdiu spravodajský portál BBC.

Duševné zdravie zhoršili aj sociálne siete

Vedci okrem iného predpokladajú, že zhoršeniu duševného zdravia obyvateľov priťažilo aj využívanie sociálnych médií na sledovanie diania okolo nepokojov.

Údaje vychádzajúce z výskumu podľa odborníkov pravdepodobne poukazujú len na časť problémov, keďže sa na výskume nezúčastnili obyvatelia mladší ako 18 rokov. Autori štúdie vyzvali miestne úrady, aby zlepšili poskytovanie služieb v oblasti duševného zdravia.

Protesty sa začali v Hongkongu v júni. Demonštranti pôvodne protestovali proti pripravovanému, a v súčasnosti už stiahnutému, zákonu o vydávaní ľudí podozrivých z trestnej činnosti do Číny. Neskôr sa zoznam ich prodemokratických požiadaviek rozšíril na demokratické reformy a vyšetrovanie policajných postupov.