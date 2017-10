Protesty za dostavbu diaľnice D3 budú pokračovať, Kysučania zablokujú dopravu v Česku aj Poľsku

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 23. októbra (WebNoviny.sk) – Kysučania chcú pokračovať v protestných blokádach za urýchlenú dostavbu diaľnice D3. Začiatkom roka zablokovali hlavný cestný ťah do Poľska a Česka trikrát, v novembri chcú odstaviť dopravu vo Svrčinovci, čo by spôsobilo dopravné problémy aj za poľskými a českými hranicami.

„Zaťaženosť dopravy 30-tisíc áut na tomto úseku nemôže byť politická téma, je to dopravná téma a takto to musíme riešiť. Pripravujeme teraz protest vo Svrčinovci, kde chceme poukázať na to zaťaženie tranzitnej dopravy hlavne z Poľska a Čiech. My samozrejme musíme dbať trošku aj na život toho regiónu, aby tu proste nenastal nejaký úplný kolaps, ale ten protest vo Svrčinovci plánujeme, že to bude veľký protest, kde by sme chceli obmedziť dopravu, aby ju bolo vidieť aj v Poľsku, aj v Česku,“ povedal predseda petičného výboru Ľubomír Jánoška.

Predsedovi vlády adresovali otvorený list

Petičný výbor za urýchlenú výstavbu diaľnice D3 adresoval otvorený list predsedovi vlády aj predsedovi Národnej rady SR. Vyjadrujú v ňom nespokojnosť s výstavbou dopravnej infraštruktúry na Slovensku a osobitne diaľnice D3.

„Napriek ubezpečeniam zo strany ministerstva dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti , že ukončenie výstavby úsekov diaľnice D3 je jednou z priorít slovenskej strany a prioritou súčasnej dopravnej stratégie, skutočné výstupy z dielne ministerstva dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti svedčia o opaku. Svedčia o absolútnom ignorantstve objektívnych medzinárodne uznávaných kritérií pre stanovenie priorít. Výsledkom je, že za tejto vlády a tohto koaličného zoskupenia sa zastavili práce na riešení nezačatých úsekov D3, ktoré podľa objektívnych kritérií sú najproblémovejšie a ich riešenie najnaliehavejšie. Nemožno nevidieť, že sa rozhodujúca pozornosť a a investičné prostriedky sústredili v posledných dvoch rokoch na prípravu a budovanie ciest na južnom Slovensku. Naproti tomu na severnom Slovensku sa aj rozbehnuté prípravné práce na nezačatých úsekoch zastavili,“ uvádza petičný výbor v otvorenom liste premiérovi a predsedovi parlamentu.

Štát zmenil svoje priority

Podľa hovorkyne ministerstva dopravy Karolíny Duckej nie je pravda, že štát zmenil svoje priority a odkladá dokončenie tejto diaľnice.

„Rezort dopravy zverejnil zoznam úsekov, ktoré je možné začať súťažiť najneskôr počas roku 2019. Vyhlásenie súťaží na zhotoviteľa stavieb na posledných dvoch úsekoch D3 predpokladá Národná diaľničná spoločnosť v roku 2020. Posun v termínoch spôsobila zmena technického riešenia na úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, kde sa namiesto tunela Kysuca pôjde povrchovým riešením. Zmena na povrchový variant si vyžaduje nový proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Preto sa dva na seba nadväzujúce úseky D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto a Kysucké Nové Mesto – Oščadnica začnú v prípade finančného krytia stavať okolo roku 2020,“ uviedla Ducká.

Celá 60-kilometrová diaľnica D3 od Žiliny až po hranice s Poľskom mala byť podľa pôvodných sľubov hotová už v roku 2006. Súčasný minister dopravy Árpád Érsek avizoval dokončenie diaľnice D3 v roku 2026.

Tri protestné blokády, ktoré Kysučania organizovali postupne vo februári, marci a apríli, ochromili dopravu na celých Kysuciach. Od Žiliny po Čadcu sa vytvorili desiatky kilometrov dlhé kolóny, ktoré sa rozpúšťali niekoľko hodín.