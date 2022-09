Proti chrípke sa možno očkovať aj nosovým sprejom. VšZP ho počas chrípkovej sezóny detským poistencom plne uhradí

Podľa údajov OECD má Slovensko najnižšiu zaočkovanosť v rámci krajín EÚ. Záujem o očkovanie proti chrípke výraznejšie stúpol až vplyvom pandémie koronavírusu. Vakcinácia sa pritom odporúča najmä starším ľuďom, pacientom s chronickými ochoreniami, ale aj tehotným ženám a malým deťom. Všeobecná zdravotná poisťovňa podporuje prevenciu aj počas prichádzajúcej chrípkovej sezóny a preplatí svojim poistencom vakcíny v plnej výške ich ceny. Deti od 2 do 12 rokov majú navyše zadarmo k dispozícii aj bezbolestnú a bezihlovú vakcínu v spreji.

Aj od tohto októbra majú detskí poistenci VšZP počas chrípkového obdobia nad rámec zákona k dispozícii aj bez-injekčnú vakcínu proti chrípke. Tú VšZP deťom uhrádzala aj počas minuloročnej chrípkovej sezóny. „Deti nemusia bojovať so strachom pred ihlou a prináša to komfort aj zdravotníkom pri podaní vakcíny. Ide o nosový sprej, ktorý sa aplikuje do oboch nosných dierok, pričom nie je potrebná inhalácia,“ hovorí Beata Havelková, podpredsedníčka predstavenstva VšZP. Okrem nazálnej vakcíny Fluenz Tetra pre deti, poisťovňa preplatí aj ďalšie vakcíny v plnej výške ceny ostatným poistencom, ktorí o ňu prejavia záujem, a to od 1. októbra 2022 do 28. februára 2023. „Spolu s vakcínou preplatí lekárovi aj výkon očkovania za všetkých poistencov,“ hovorí Eva Peterová, manažérka oddelenia komunikácie VšZP.

Podľa odborníkov patria práve deti vo veku 2 – 9 rokov medzi najväčších prenášačov chrípky typu A. „Problémom je, že chrípku dokážu bezpríznakovo šíriť až 8 dní, čo ohrozuje ostatných rodinných príslušníkov,“ dodáva B. Havelková. Napriek tomu, že chrípka je vírusové ochorenie, ktoré sa rýchlo šíri vzduchom, o očkovanie je na Slovensku dlhodobo nízky záujem. Celkový podiel zaočkovanosti populácie proti chrípke bol pred pandémiu na pod úrovňou piatich percent, na jeseň 2020 dosiahol necelých šesť percent. „V roku 2021 sme zaznamenali 170 365 očkovaní proti chrípke u dospelých poistencov VšZP a 6 152 očkovaní u detí do 18 rokov,“ spresňuje E. Peterová.

Na Slovensku zomrie následkom chrípky v priemere okolo 800 až 1000 ľudí ročne, pričom viac ako polovicu z nich tvoria úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia v priamej súvislosti s ochorením na chrípku. Podľa údajov Slovenskej kardiologickej spoločnosti, očkovanie proti chrípke pritom znižuje počet kardiovaskulárnych udalostí o 26 až 53 % a počet kardiovaskulárnych úmrtí o 56 %. „K ohrozeným skupinám obyvateľov patria aj onkologickí pacienti a diabetici, či pacienti s chronickými ochoreniami obličiek, pečene alebo dýchacích ciest. Chrípka sa môže podobne ako covid skomplikovať, najčastejšie zápalom pľúc, ktorý si pri rizikových skupinách často vyžaduje aj hospitalizáciu,“ hovorí B. Havelková.

Lepšie je preto zaťažiť organizmus očkovaním, ako samotným ochorením. Nežiaduce účinky chrípkovej vakcíny sú porovnateľné s tými proti ochoreniu COVID-19. „Vakcínu proti chrípke ľudia väčšinou veľmi dobre znášajú, môže sa objaviť reakcie v mieste vpichu, začervenanie, bolestivosť, prípadne triaška alebo únava,“ dodáva B. Havelková. Všeobecný lekár môže vakcínu proti chrípke predpísať aj elektronicky. Poistenec si ju po vyzdvihnutí v ktorejkoľvek lekárni prinesie do ambulancie všeobecného lekára a ten ho po dohodnutí termínu zaočkuje. Osobitným benefitom VšZP pre tehotné poistenky zostáva naďalej očkovanie proti chrípke v ambulancii gynekológa. Odborníci odporúčajú dať sa zaočkovať proti chrípke na začiatku jej sezóny, čiže v priebehu októbra a novembra. Dostatočná ochranná hladina protilátok sa vytvorí 14 dní po očkovaní a účinok trvá približne 6 až 12 mesiacov. Vírusy chrípky sa menia, preto je dôležité očkovať sa pravidelne, každý rok.

