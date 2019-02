Proti Netanjahuovi sa spojili dve silné strany, podľa prieskumov ho môžu vo voľbách poraziť

JERUZALEM 21. februára (WebNoviny.sk) – Tesne pred posledným termínom na odovzdanie kandidačných listín do izraelských parlamentných volieb oznámili v piatok dve silné centristické strany, že spájajú svoje sily a pôjdu do volieb spoločne. Podľa agentúry Associated Press (AP) ide o „dramatický krok, ktorý zamieša izraelským politickým systémom“.

Zjednotenú kandidátku predstavili v živom večernom vystúpení spoločne Ja´ir Lapid, predseda liberálnej strany Ješ atid (v preklade Budúcnosť existuje), ktorá sa zasadzuje za mierové spolunažívanie s Palestínčanmi, a bývalý šéf izraelskej armády Benny Gantz, ktorý je predsedom centristickej Strany izraelskej nezlomnosti.

Šanca vytvoriť budúcu izraelskú vládu

Podľa prvých prieskumov by tieto dve strany mali spoločne poraziť stranu Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a mali by tak mať šancu vytvoriť budúcu izraelskú vládu.

„Víťazný tím musí mať lídra. A ja by som tu dnes nestál, ak by som nebol presvedčený, že Benny Gantz nás dokáže priviesť k víťazstvu a následne viesť krajinu,“ vyhlásil v priamom televíznom prenose Lapid.

Podľa vzájomnej dohody by vedenie spoločného subjektu malo fungovať na princípe rotujúceho predsedníctva, pričom šéf strany by bol automaticky aj premiérom. Prvého dva a pol roka by tak bol premiérom Gantz, následne by ho vystriedal na čele strany aj štátu Lapid.

Aj premiér sa chce spojiť s menšími stranami

Spojenie Gantza a Lapida nie je jediným prekvapivým oznámením pred uzatvorením kandidačných listín do volieb, ktoré sa uskutočnia 9. apríla. Netanjahuov Likud už v stredu oznámil, že sa plánuje pred voľbami spojiť s dvoma menšími krajne pravicovými stranami.

Stranám Izraelská sila a Izraelský domov ponúkol Netanjahu zvoliteľné miesta na kandidátke do parlamentu, a tiež dve kreslá v budúcej vláde, ak sa mu ju podarí sformovať. Izraelská opozícia označuje toto spájanie za potvrdenie Netanjahuovej postupnej inklinácie ku krajnej pravici.

Volebné právo len pre židov

Izraelská sila a Izraelský domov sa hlásia k odkazu Meira Kahaneho, americko-izraelského rabína, ktorý počas svojho života presadzoval pretvorenie Izraela na teokratický štát, v ktorom by mali volebné právo iba Židia, pričom Palestínčanov z neho chcel úplne vyhnať.

Kahane založil okrem iného izraelskú krajne pravicovú stranu Kach, ktorá je dnes v Izraeli zakázaná, v Spojených štátoch viedol Židovskú obrannú ligu (JDL), ktorá sa nachádza na americkom zozname teroristických organizácií.

Medzi poprednými politikmi strany Židovská sila sú okrem iných Bezalel Smotrich, ktorý sa „preslávil“ nenávistnými výrokmi o homosexuáloch a sám seba nazýva „hrdým homofóbom“, či Itamar Ben Gvir, ktorý pravidelne zastupuje na súdoch tých najradikálnejších židovských osadníkov, dopúšťajúcich sa na Západnom brehu Jordánu násilných útokov na Palestínčanov.