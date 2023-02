Proti účasti Rusov a Bielorusov na olympiáde v Paríži bojuje aj brat starostu Kyjeva a bývalý šampión v boxe Vladimir Kličko

MOV nedávno otvoril tému možnej účasti časti športovcov z Ruska a Bieloruska pod piatimi kruhmi v Paríži, skúma totiž možnosti ich kvalifikácie na OH.

Niekdajší olympijský šampión v boxe Ukrajinec Vladimir Kličko sa postavil na stranu svojej vlasti v boji proti Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) a jeho plánu umožniť štart istej skupine Rusov a Bielorusov na OH 2024 v Paríži.

Spolupáchatelia vojnových zločinov

Zlatý z OH 1996 v Atlante a profišampión v ťažkej váhe vo videu na sociálnych sieťach a weboch uviedol, že športoví lídri sa stanú spolupáchateľmi vojnových zločinov, ak športovcov z Ruska a Bieloruska pustia na parížsku olympiádu.

Vo Francúzsku by boli ako neutrálni športovci a súťažiť by mohli iba tí, ktorí nepodporujú vojenské ťaženie Rusov na Ukrajine. Ruská strana napadla ukrajinskú v druhej polovici februára 2022 a konflikt stále trvá.

Práve uvedená vojna spôsobila, že vo väčšine odvetví nemôžu Rusi a Bielorusi štartovať na medzinárodných podujatiach a tiež nemôžu organizovať vrcholné akcie.

Odkaz spred zbombardovanej budovy

Vladimir Kličko vo videu pred zbombardovanou budovou oslovil priamo prezidenta MOV Thomasa Bacha. „Svet vás sleduje a história vás bude súdiť. Veľa šťastia pri vašom rozhodovaní,“ hovoril niekdajší boxer.

„Ste zástupcom univerzálnych hodnôt – tolerancie a mieru. Poviem vám to takto, Rusi sú olympijskí šampióni v činoch proti civilistom. Nemôžete postaviť olympijské symboly na tieto kriminálne činy, pretože sa stanete spolupáchateľom tejto ohavnej vojny,“ pokračoval.

Vladimir Kličko je bratom starostu Kyjeva Vitalija Klička. Obaja v minulosti spoločne trénovali a väčšiu časť profikariéry strávili v Nemecku, teda vo vlasti prezidenta MOV Bacha.

MOV odmieta hanlivé vyhlásenia

MOV na video bývalého boxera reagoval vyhlásením, že „čo najdôraznejšie odmieta toto a ďalšie hanlivé vyhlásenia“.

„Nemôžu slúžiť ako základ pre akúkoľvek konštruktívnu diskusiu,“ uviedol MOV a poukázal tiež na to, že podľa Charty ľudských práv OSN nesmú športovci čeliť diskriminácii na základe svojho pasu.

Možný kvalifikačný proces na OH 2024 majú pod palcom jednotlivé medzinárodné federácie. Isté je len to, že na základe dištancu od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) nemôžu Rusi či Bielorusi získať miestenku na olympijský futbalový turnaj. Dôvodom sú obavy a aj reálna hrozba, že v takom prípade by ich súperi mohli nastúpiť na zápasy.

Na začiatok marca je naplánované stretnutie čelných predstaviteľov, na ktorom by nemali chýbať zástupcovia letných olympijských športov. Tam by mali prebehnúť rokovania na tému, ktoré nastolil MOV.