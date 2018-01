Protiimigračné sily raz ovládnu celú Európu, tvrdí maďarský premiér Viktor Orbán

BUDAPEŠŤ 3. januára (WebNoviny.sk) – Podľa maďarského premiéra Viktora Orbána je len otázkou času, kedy protiimigračné sily, za aké považuje súčasnú maďarskú, poľskú a najnovšie už aj rakúsku politickú reprezentáciu, ovládnu celú Európu.

Orbán to povedal po stredajšom rokovaní s novým poľským premiérom Mateuszom Morawieckim, ktorý v rámci svojej prvej zahraničnej cesty vo funkcii zavítal práve za Orbánom do Budapešti. Poľský aj maďarský premiér sa po rokovaní zhodli, že politické sily, ktoré odmietajú imigráciu, sú po celej Európe na vzostupe.

Podľa Orbána je dôkazom aj to, že v Rakúsku v decembri vznikla nová vláda, ktorá je jasne protiimigrantská. „V Rakúsku bola obnovená demokracia, pretože Rakúšania, ktorí odmietajú imigráciu, zvolili vládu, ktorá tiež nechce prisťahovalectvo. A takto to bude všade v Európe, som presvedčený, že je to len otázkou času,“ vyhlásil maďarský premiér.

Morawiecki povedal, že otázka imigrácie je „vecou národnej suverenity“ každej krajiny. Táto téma je podľa neho v Európe „stále horúcejšia“. „Vyzerá to, že sa to nakláňa naším smerom,“ uviedol nový poľský premiér.