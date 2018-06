Protiinterupčný zákon chce zmeniť nielen Vašečka, ale aj skupina poslancov koalície a opozície

BRATISLAVA 28. júna (WebNoviny.sk) – V decembri by mala skupina koaličných a opozičných poslancov predložiť spoločný návrh novely protiinterrupčného zákona.

Tento týždeň sa stretli prvýkrát za okrúhlym stolom spolu s expertmi z ministerstiev, z právnych kancelárií a mimovládnych organizácií, ktoré sa tejto téme venujú.

„Budeme v stretnutiach pokračovať ďalej, aby sme pripravili kvalitný návrh zákona, ktorý zlepší ochranu života a bude priechodný v parlamente,“ povedal dnes pre agentúru SITA Ján Podmanický zo Smeru-SD.

Dve línie podľa Podmanického

Podľa Podmanického návrh pôjde v dvoch líniách. „Jedna bude samotná úprava potratov. Druhá bude motivačná,“ povedal s tým, že štát by mal urobiť všetko pre to, aby sa žena, ktorá je v ťažkej životnej situácii, rozhodla pre život a nie potrat.

Skupina tiež bude zvažovať ústavnoprávny rozmer, pretože existuje nález ústavného súdu, s ktorým sa musí vysporiadať. „Ústavný súd zadefinoval určité limity. Teda buď pripravíme zákon, ktorý nebude v rozpore s nálezom, alebo pôjdeme cestou ústavného zákona,“ vysvetlil Podmanický.

Poslankyňa za OĽaNO a predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová oceňuje, že do pracovnej skupiny k novele interrupčného zákona boli prizvaní aj opoziční poslanci.

„Ochrane života od počatia sa venujem 20 rokov, takže rada odovzdám svoje skúsenosti v oblasti sociálnej pomoci a poradenstva tehotným ženám. Som tiež členkou predsedníctva Fóra života, preto som veľmi dbala, aby do pracovnej skupiny bol delegovany lekár- gynekolog,“ povedala pre agentúru SITA.

Vašečka chce vyváženie

Nezaradený poslanec Richard Vašečka (KDH) chce predložiť v auguste vlastný návrh, aj keď sa zúčastnil na spoločnom rokovaní. „Stretávam sa s právnikmi a prolife aktivistami. Vyjasňujeme si, čo by sme predložili,“ povedal v stredu Vašečka pre agentúru SITA s tým, že chce nájsť vyváženie medzi súčasnou právnou úpravou a vážnymi dôvodmi, pre ktoré by mal byť potrat prípustný. Zároveň posudzuje, aká môže byť pomoc rodine a matke.

„To, čo bude pripravovať spoločná skupina poslancov, bude len mierne, ale politicky priechodné. Prolife hnutie žiada razantnejší návrh, nielen úpravy lehôt a názvov, ale posun z benevolentného postavenia do vyváženejšieho,“ zdôraznil Vašečka.

Vašečka je presvedčený, že o jeho návrhu môže rokovať parlament skôr ako o šesť mesiacov. „Ja som presvedčený, že ak môj návrh nebude totožný s tým návrhom, o ktorom sme rokovali, tak nebude problém. Chcem svoj návrh pripraviť a predložiť,“ dodal.

Danko o návrhu nechcel rokovať

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) rozhodol, že poslanci o návrhu novely zákona o umelom prerušení tehotenstva z dielne poslancov za ĽSNS Mariana Kotlebu, Rastislava Schlosára, Milana Uhríka a Stanislava Drobného, ktorý podali do NR SR 13. júna, rokovať nebudú.

Šéf parlamentu návrh novely zákona z dielne ĽSNS postúpil ústavnoprávnemu výboru, aby rozhodol, či je podanie uvedeného poslaneckého návrhu zákona v súlade so zákonom o rokovacom poriadku NR SR. Ústavnoprávny výbor žiadosť predsedu parlamentu o zaujatie stanoviska k návrhu kotlebovcov prerokoval 21. júna.

„Ústavnoprávny výbor konštatuje, že návrh poslancov NR SR Mariana Kotlebu, Rastislava Schlosára, Milana Uhríka a Stanislava Drobného na vydanie novely zákona o umelom prerušení tehotenstva nie je podaný v súlade s rokovacím poriadkom z dôvodu, že ide o návrh zákona v tej istej veci, ako bol návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Rastislava Schlosára, Milana Uhríka a Stanislava Drobného na vydanie novely zákona o umelom prerušení tehotenstva, o ktorom Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 13. júna 2018 rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o ňom a od schválenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky neuplynula ustanovená šesťmesačná lehota,“ píše sa v rozhodnutí výboru.

Kotleba chcel zrušiť potraty v troch prípadoch

O návrhu novely zákona o umelom prerušení tehotenstva z dielne Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorý poslanci prerokovali na júnovej schôdzi, parlament nehlasoval, hoci bolo hlasovanie naplánované na 13. júna o 11:00. Pred hlasovaním na parlamentnej schôdzi podal poslanec Juraj Blanár (Smer-SD) procedurálny návrh, ktorým požiadal, aby NR SR ďalej v rokovaní o tomto bode nepokračovala.

Poslanci jeho návrh podporili. Kotlebovci zároveň 13. júna opätovne predložili do parlamentu rovnaký návrh. Chceli ním zrušiť možnosť vykonávať interrupcie do 12 týždňov tehotenstva len na základe žiadosti ženy. Interrupcie by mali byť možné len v troch odôvodnených prípadoch.

V prípade ohrozenia života ženy a ak žena dá na interrupciu súhlas, ak žena otehotnela v dôsledku trestného činu, napríklad po znásilnení, tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a interrupcii nebránia zdravotné problémy ženy a ak žena o to sama požiada. Tretím prípadom je výnimka, keď ide o genetický chybný vývoj plodu a tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov.