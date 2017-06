Protiútoky Islamského štátu zdržujú oslobodenie Mosulu, pri odozve zahynulo 40 militantov

MOSUL 27. júna (Webnoviny.sk) – Protiútoky extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ktoré v nedeľu zasiahli západnú časť Mosulu zdržali oslobodzovanie tamojšieho Starého mesta.

Pre agentúru AP to uviedol nemenovaný dôstojník irackej armády, ktorý vysvetlil, že sa v utorok vojenské jednotky odtiaľ presunuli do štvrtí Jarmúk a Tanak, aby ich mohli po nedeľňajších útokoch upratať. Obe časti pritom armáda v máji od IS úplne oslobodila.

Ako tiež dôstojník uviedol, útoky sa odohrali v nedeľu a bojovníci IS boli prezlečení do uniforiem irackých šiitských polovojenských síl. Počas koaličných náletov na ciele IS v napadnutých častiach mesta, ktoré boli odozvou na útoky, zomrelo v pondelok približne 40 militantov.

Staré mesto v Mosule je poslednou tamojšou baštou IS. Armáda spustila oslobodzovaciu operáciu tejto časti mesta 18. júna. Islamský štát tam okupuje oblasť o rozlohe zhruba dvoch kilometrov štvorcových.