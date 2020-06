Prvá online energetická konferencia Smart NRG Forum: Odbornú diskusiu o energetike sprístupňujeme všetkým

Slovensko čaká vôbec prvá online konferencia venovaná téme energetiky. Organizuje ju renomovaný energetický portál vEnergetike.sk v spolupráci s Inštitútom pre energetickú bezpečnosť a uskutoční sa už v stredu 24. júna 2020 o 9:00. Na podujatí, ktoré sa koná pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, bude víziu novej vlády v oblasti energetiky prezentovať štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. O programovom vyhlásení vlády, ale aj o reakcii energetického trhu na pandémiu nového koronavírusu, budú diskutovať aj ďalší odborníci a vrcholní predstavitelia energetických firiem pôsobiacich na Slovensku.

Diskutujúci, medzi ktorými sú napríklad Juraj Krajcár zo spoločnosti ZSE – Energia, ako aj Radoslav Haluška z VSD, budú so štátnym tajomníkom K. Gallekom diskutovať aj o tom, aké zmeny v regulácii pomôžu energetike pri nových výzvach akými sú elektromobilita, či využitie batérií pri vyššom využití obnoviteľných zdrojov energií na Slovensku. „Odborná, ale aj laická verejnosť, má jedinečnú šancu z pohodlia domova dozvedieť sa aké plány má nová vláda so slovenskou energetikou. Budeme mať sľubované lacnejšie energie? Predá štát zvyšné akcie v energetických podnikoch? Na tieto aj ďalšie otázky by sme mali počas prvej online konferencie dostať odpovede,“ povedal šéfredaktor portálu vEnergetike.sk Martin Dargaj.

Bezplatne pre všetkých

Manažér portálu vEnergetike.sk Michal Pobeha priznáva, že zorganizovanie online konferencie je aj reakciou na pandemickú situáciu, ktorá ochromila taktiež tradičné formáty na výmenu a prezentáciu názorov aj v oblasti energetiky. Paradoxne však práve presun tradičných diskusií do online priestoru otvára ďalšie zaujímavé možnosti. V neposlednom rade totiž odbornú diskusiu umožní sledovať všetkým, ktorí si urobia chvíľku čas. „To, čo sa doteraz odohrávalo za dverami konferenčných priestorov v relatívne úzkom kruhu odborníkov, môže teraz na našej konferencii sledovať bezplatne každý, kto má záujem. Stačí sa jednoducho zaregistrovať,“ uviedol. Nespornou výhodou je aj to, že odpadajú akékoľvek logistické problémy ako cestovanie, absencia v práci, zháňanie ubytovania a podobne.

Organizátori konferencie Smart NRG Forum si pritom dali záležať na tom, aby v čo najväčšej miere zostali aj v online priestore zachované benefity tradičných konferencií. Veľkú pozornosť preto venovali výberu platformy, ktorú na zorganizovanie konferencie využili. V konečnom dôsledku tak nebude chýbať ani možnosť networkingu, partneri tiež majú príležitosť prezentovať svoje produkty či služby vo virtuálnych stánkoch a samozrejmosťou je interakcia účastníkov s panelistami. „Som rád, že sa nám podarilo presunúť takýto typ podujatia do online priestoru. Energetici sú tradične inovatívni, preto je príhodné, že na takéto podujatie využívame tie najmodernejšie možnosti,“ poznamenal Peter Marčan z Inštitútu pre energetickú bezpečnosť.

Záštita ministerstva

Inovatívny prístup organizátorov k príprave a celkovému konceptu podujatia ocenil aj minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý podujatiu udelil záštitu. „Oceňujem iniciatívu pripraviť podujatie v novom formáte a viesť odbornú diskusiu online prostredníctvom nových technologických riešení vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu. Hlavné témy konferencie, programové vyhlásenie vlády v sektore energetiky a reakcia energetických firiem na výzvy spojené s koronakrízou, sú zvolené nanajvýš aktuálne,“ uviedol Richard Sulík v liste adresovanom organizátorom.

Podrobný program a jednoduchý návod na bezplatnú registráciu na konferenciu sú dostupné na stránke smartenergyforum.venergetike.sk.

