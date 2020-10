Prvá pomoc do kultúrneho priemyslu neprišla a Matovič len zľahčuje problém, kritizujú umelci

Prvá pomoc do kultúrneho a kreatívneho priemyslu doteraz neprišla. Upozornili na to zástupcovia umeleckých organizácií v otvorenom liste adresovanému premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO). V ňom kritizujú, ako sa premiér k danej problematike postavil a tiež to, že ju podľa nich bagatelizuje na úroveň, akoby išlo len o pár umelcov.

Vyzývajú ho, aby ich začal počúvať a riešil ich situáciu. Poukázali, že na Slovensku pracuje v kultúrnom a kreatívnom priemysle 220-tisíc občanov, čo je približne deväť percent pracujúcich. Dodali, že približne jedna tretina z nich má v posledných siedmich mesiacoch pokles práce o viac ako 80 percent a niektoré odvetvia o 90 percent.

Už niekoľko mesiacov nemôžu vykonávať svoju prácu

Kultúrni zástupcovia vo svojom liste uznávajú, že pomoc pre podnikateľov a fyzické osoby bola poskytnutá, ale zároveň dopĺňajú, že z väčšiny opatrení ľudia a spoločnosti z kultúrnej oblasti vypadli.

„Drvivá väčšina spoločností nemá prevádzky, na ktoré bola naviazaná pomoc. Väčšina ľudí v našom priemysle sa živí ako SZČO a tí, ktorí sa k sociálnej pomoci dostali, ňou často nepokryjú ani výšku odvodov, ktoré teraz budú musieť doplatiť,“ vysvetlili situáciu.

Tiež uviedli, že mnohí z nich nemôžu od 10. marca vykonávať svoju prácu. Veria, že ich objasnenie aktuálnej situácie napomôže ku komplexnému pochopeniu hĺbky problému a k jeho bezodkladnému a rýchlemu riešeniu a vyriešeniu.

Zástupcovia nesúhlasia s tým, že ide o problém v kompetencii Ministerstva kultúry SR (MK SR), keďže presahuje jeho kompetencie. MK SR nie je tým, kto má podľa nich riešiť potrebu kompenzácie jedného celého priemyselného odvetvia.

Ohradzujú sa proti diskriminácii

Objasňujú, že ide o medzirezortný problém, ktorý môže vyriešiť iba vláda. Ako ďalej približujú, sú odvetím hospodárstva ako akékoľvek iné, a preto sa dôrazne ohradzujú proti diskriminácii, ktorej sa im dostáva.

„Bez aktuálnej pomoci, kompenzácií a bez pomoci v ďalšom období, keďže pracovať naďalej v normálnom režime nebude možné, naše odvetvie na dlhé roky skončí, infraštruktúra a režimy procesov ‚výroby‘, sú už v súčasnosti v rozvrate,“ upozorňujú. Zároveň vyzývajú predsedu vlády, aby ich začal počúvať a riešil ich situáciu.

Pod list sa podpísali Hudobná Únia Slovenska, Asociácia hudobných klubov Slovenska, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Združenie promotérov a festivalov, Asociácia nezávislých producentov, Slovenská jazzová spoločnosť, Klub nezávislých divadiel ADT, Zástupcovia ticketingových spoločností v SR, BTL Komunikačná asociácia, Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska, Súkromné divadlá Slovenska (SDSK), Združenie Súkromných Divadiel Slovenska (ZSDS), Stojíme pri kultúre a rektorka Vysokej školy výtvarného umenia v Bratislave Bohunka Koklesová.