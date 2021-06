Prvá posádka čínskych astronautov mieri na vesmírnu stanicu Tchien-che, ide o trojicu vedcov

Čína vyslala prvú vesmírnu misiu s posádkou po piatich rokoch. Trojica vedecky orientovaných vojenských pilotov smeruje na novú čínsku vesmírnu stanicu Tchien-che.

Dvaja skúsení astronauti a jeden nováčik by na nej mali pobudnúť tri mesiace. Uskutočnia viaceré testy a experimenty, pričom sa pripravia na sériu výstupov do otvoreného vesmíru.

Štart z okraja púšte Gobi

Vesmírna loď Šen-čou 12, ktorú na obežnú dráhu vyniesla raketa Čchang-čeng 2F, vyštartovala krátko po 9:22 miestneho času (3:22 SELČ) zo základne Ťiou-čchüan na okraji púšte Gobi.

Počas nasledujúcich štyroch až šiestich hodín by sa mali astronauti pripravovať na spojenie s Tchien-che, ktoré je podľa zástupcu vedúceho vesmírnej misie naplánované na 16:00 (10:00 SELČ).

Peking vypustil na obežnú dráhu Zeme hlavný modul prvej čínskej stálej vesmírnej stanice 29. apríla. O mesiac neskôr k nemu zamierila nákladná raketa Tchien-čou-2, ktorá viezla palivo, skafandre, vybavenie pre astronautov a zásoby jedla.

Bude vážiť viac než 60 ton

Čínska vesmírna stanica, ktorá je navrhnutá na minimálne desaťročnú prevádzku, by mala v čase dokončenia vážiť zhruba 66 ton. To je výrazne menej ako Medzinárodná vesmírna stanica (ISS), ktorá by po dokončení mala vážiť okolo 450 ton.

Očakáva sa, že s Čínou na experimentoch na vesmírnej stanici budú spolupracovať európske štáty aj Organizácia Spojených národov (OSN).

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) musí pre nadviazanie kontaktu s čínskym vesmírnym programom dostať povolenie od Kongresu Spojených štátov, ten sa však v tejto súvislosti zdráha.

Vlani priviezli vzorky z Mesiaca

Čína má ambiciózny vesmírny program. V roku 2003 vyslala na obežnú dráhu prvého astronauta a neskôr tam poslala aj vesmírnu stanicu.

V roku 2019 sa stala prvou krajinou, ktorá pristála s roverom na odvrátenej strane Mesiaca a minulý rok odtiaľ priviezla prvé vzorky od 70. rokov minulého storočia. Vlani zase úspešne poslala na Mars rover, ktorý na červenej planéte pristál 14. mája 2021.