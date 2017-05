Prvá slovenská družica poletí do vesmíru začiatkom júna

BRATISLAVA 21. mája (WebNoviny.sk) – Prvá slovenská družica skCUBE poletí do vesmíru začiatkom júna. Na tlačovej besede to dnes povedal líder projektu skCUBE a podpredseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) Jakub Kapuš. Ako uviedol, družicu mali vyniesť do kozmu pôvodne na jar minulého roka, štart sa však pre problémy s americkou raketou Falcon 9 niekoľkokrát posúval.

Následne dostali ponuku letieť na indickej rakete s označením letu C38, ktorá poletí skôr a rozhodli sa ju využiť. Indická vesmírna agentúra ISRO sa pritom nedávno stala známou vďaka predošlému letu C37, ktorý vo februári vyniesol na orbitu Zeme rekordných 104 satelitov naraz.

Na začiatku to bol študentský projekt

Predsedníčka SOSA Michaela Musilová uvádza, že na začiatku bola družica len študentský projekt nadšencov a dobrovoľníkov. Dodala zároveň, že na Slovensku máme veľký potenciál venovať sa vesmírnemu výskumu a technológiám aj napriek limitovaným prostriedkom.

Medzi hlavné ciele projektu družice patrilo získavanie know-how v oblasti kozmických technológií, nadviazanie medzinárodnej spolupráce či spopularizovanie vedy a techniky, ktoré so sebou prináša novú generáciu space inžinierov.

„Hlavné ciele, ktoré tento projekt mal, sme splnili. Štart je už niečo ako čerešnička na torte. Ak sa všetko podarí, budeme nesmierne šťastní. Ak by aj náhodou nie, pretože taká možnosť existuje, nevadí, pretože prínos tohto projektu je už teraz obrovský,” uviedol Kapuš.

Patrí k nosným projektom SOSA

Projekt prvej slovenskej družice skCUBE patrí k nosným projektom SOSA. Vynesenie satelitu na obežnú dráhu Zeme však nie je jediná úloha. S podporou ministerstva školstva zriadila SOSA sieť pozemných rádiových staníc, ktorými budú zachytávať signály z skCUBE a iných satelitov.

SOSA tiež spustila kozmické inkubátory, napríklad aj na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity, ktorých náplňou bude vzdelávanie a odovzdávanie skúseností s vývojom kozmických technológií študentom slovenských univerzít. Peter Ballo z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU uviedol, že prínos projektu je nielen vedecký, ale aj výchovný smerom k mladým ľuďom.

„Som rád, že sa aj naša univerzita mohla podieľať na tomto unikátnom projekte. Talenty treba podchytiť a vytvoriť im vhodné a stimulujúce prostredie pre ďalší rozvoj. Myslím, že práve toto sa nám v spolupráci so SOSA úspešne darí,” uviedol Ballo.

Bude zaznamenávať magnetické vlny

Vývoj a konštrukcia družice sa uskutočnili výhradne na Slovensku a zo slovenských zdrojov. Malý satelit s názvom skCUBE má tvar kocky s rozmermi 10x10x10 centimetrov. Skonštruovanie družice je podľa Kapuša výsledkom vyše štvorročnej práce SOSA, slovenských univerzít a firiem.

Po vypustení do vesmíru bude skCUBE zaznamenávať magnetické vlny z elektromagnetického spektra prichádzajúce z vesmíru. Družica bude robiť aj viaceré merania, fotografie, vedci tiež plánujú sledovať, ako radiácia na obežnej dráhe poškodzuje jednotlivé komponenty Družica váži jeden kilogram a bude našu planétu obiehať vo výške približne 500 kilometrov nad zemským povrchom.

Na jej palube sa nachádza počítač, napájacie, komunikačné a senzorické systémy a kamera. Životnosť družice bude vo vesmíre dva až štyri roky, vedci ju budú monitorovať sedem dní v týždni 24 hodín denne. Napokon zhorí v atmosfére.