Prvé hodnotenia bezpečnosti 5G sietí NESAS získali technologickí giganti

Nokia, Ericsson a Huawei. Aj títo výrobcovia technológií získali novú bezpečnostnú certifikáciu 5G komponentov od nezávislej britskej spoločnosti GSMA. Hlavným cieľom certifikácie NESAS je zaručiť bezpečnosť technológií dodávaných sieťovým operátorom.

V rámci hodnotenia sieťových komponentov sa posudzuje najmä proces ich vývoja, dizajn, možnosť zapojenia do systému a údržba. Testovanie vykonávajú nezávislí experti z GSMA, okrem iného aj prostredníctvom osobných rozhovorov s vedúcimi pracovníkmi technologických spoločností a hĺbkovej analýzy produktovej dokumentácie. Súhrnné informácie obsiahnuté v audítorskej správe, týkajúce sa hodnotenia jednotlivých dodávateľov sú dostupné na oficiálnej stránke GSMA NESAS.

NESAS pokrýva 20 kategórií hodnotenia a definuje požiadavky spojené s vývojom 5G produktov a ich životným cyklom. Súčasne na posúdenie bezpečnosti sieťových zariadení používa štandardy definované v rámci všeobecne uznávaného 3GPP.

Bezpečné technológie v praxi

V dôsledku nárastu potreby inovovať dnes štáty vo veľkom investujú do procesu digitalizácie na celonárodnej úrovni. Predpokladá sa, že do roku 2030 sa v dôsledku automatizácie a digitalizácie zmení alebo takmer úplne vymení až 90% súčasných zamestnaní. Práve 5G siete by mali slúžiť ako platforma pre využitie najnovších technológií v priemysle, vede a výskume, ale aj v administratíve alebo zdravotníctve.

Hodnotenie GSMA NESAS poskytuje záruku, že kľúčové prvky sieťového ekosystému v krajine nebudú ohrozené. Certifikácia dáva dodávateľom technológií značnú výhodu na trhu, o čom svedčí aj záujem veľkých spoločností toto testovanie podstúpiť.

Okrem dobrovoľného hodnotenia GSMA NESAS podliehajú sieťové komponenty jednotlivých dodávateľov aj ďalším kontrolám. Na začiatku tohto roku vydala Európska komisia tzv. EU-Toolbox. Ide o súbor univerzálnych pravidiel a odporúčaní, podľa ktorých majú členské štáty siete piatej generácie zavádzať. V najbližších rokoch sa tak očakáva konsolidácia prístupu k ich budovaniu na európskej úrovni.

