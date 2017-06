Nové americké vrtuľníky budú slúžiť zatiaľ na výcvik pilotov, neskôr ich možno vybavia zbraňami

BRATISLAVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Ozbrojené sily SR majú od pondelka k dispozícii dva nové americké vrtuľníky UH-60M Black Hawk. Minister obrany Peter Gajdoš dnes pre médiá uviedol, že v prvom rade budú slúžiť na výcvik pilotov.

Ďalšie dva vrtuľníky prídu na Slovensko na budúci rok a päť vrtuľníkov z tohto kontraktu, ktorý uzavrelo v roku 2015 ešte predchádzajúce vedenie ministerstva obrany, bude dodaných v roku 2019.

Môžu byť použité aj v krízovom manažmente

Vrtuľníky sme nakúpili cez amerického zahraničného vojenského predajného systému Foreign Military Sales (FMS) za 261 miliónov amerických dolárov, splácať by sme ich mali do roku 2024. Ruské vrtuľníky Mi-17 budú naďalej zabezpečovať Leteckú pátraciu a záchrannú službu. Ich životnosť je zatiaľ do roku 2019. Minister zdôraznil, že oba druhy vrtuľníkov môžu byť použité aj pri domácom krízovom manažmente, pri hasení požiarov či evakuácii pri povodniach.

Vycvičené sú už štyri posádky, ďalšie dve posádky budú vycvičené do konca roka. Súčasťou kontraktu je zabezpečenie úvodného balíka náhradných dielov počas dvoch rokov pre deväť vrtuľníkov a tiež náradie, kontrolná, meracia technika a prenosné pracovné stanoviská pre jednotlivé špecializácie, ktoré sa podieľajú na prevádzke vrtuľníkov. Nové vrtuľníky UH-60M Black Hawk budú patriť pod Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove.

Neskôr ich možno vybavia zbraňami

Uvažuje sa, že nové americké stroje neskôr vybavia zbraňovými systémami. Rozhodnutie, či sa tak stane a čím konkrétne by mohli byť dozbrojené, bude záležať od toho, v akej podobe schváli vláda Dlhodobý plán rozvoja obrany do roku 2030, ten by sa mohol na rokovanie kabinetu dostať po letnej prestávke. “V súčasnosti to analyzujeme, na základe finančných zdrojov je predpoklad, že ich zabezpečíme zbraňovými systémami. Od guľometov až po požiadavky Generálneho štábu Ozbrojených síl SR aj na iné palebné prostriedky,” vyhlásil.

Otázka zriadenia výcvikového centra pre tieto vrtuľníky na Slovensku je stále ešte otvorená. Rokuje sa aj o možných opravách týchto vrtuľníkov v Leteckých opravovniach Trenčín.