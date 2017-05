Slovenky nepustili Cyperčankám ani set, majú prvý triumf v kvalifikácii o postup na šampionát

VARŠAVA 24. mája (WebNoviny.sk) – Slovenské volejbalové reprezentantky uspeli vo svojom druhom vystúpení v poľskej Varšave na turnaji B-skupiny (23. – 28. mája) v rámci II. fázy európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Japonska.

Slovenky po utorkovej prehre 1:3 s Češkami v stredu zdolali Cyperčanky 3:0 (15, 13, 10) a získali prvé tri body do tabuľky, v ktorej sa vyšvihli na 3. priečku. Zverenky Mareka Rojka počas stretnutia dominovali vo všetkých herných činnostiach a svoje súperky ani raz nepustili cez 15 bodov.

Slovenky vo štvrtok vo Varšave čaká súboj proti domácim Poľkám (20.30 h), piatok je voľný deň. Turnaj B-skupiny vyvrcholí počas víkendu, Slovenky si zmerajú sily so Srbkami (sobota, 18.00 h) a Islanďankami (nedeľa, 15.30 h). Na MS postúpia víťazky turnaja, družstvo na druhej priečke prenikne na turnaj záverečnej III. fázy eliminácie (22. – 27. augusta 2017), z ktorého postúpia na svetový šampionát dva tímy.

Slovensko dosiaľ na svetovom šampionáte neštartovalo, Rojkove zverenky bojujú v konkurencii favorizovaných Srbiek, Poliek a Češiek o premiérovú účasť.

Kvalifikácia o postup na MS 2018

európska časť – II. fáza – B-skupina – Varšava (Poľ.)

Česko – Srbsko 0:3 (-19, -18, -24)

Poľsko – Island 3:0 (16, 5, 18)

Cyprus – Slovensko 0:3 (-15, -13, -10)

66 minút, rozhodovali: Heckford (Angl.) a Murulo (Est.), 110 divákov

Zostava a body SR: Palgutová 14, Abrhámová 10, Krišková 2, Salanciová 8, Herelová 11, Koseková 2, libero Španková (Šunderlíková 6, Pencová)

Najviac bodov Cypru: Charalambousová 7, Zakchaiouová 5, Zembylová 3

Hlasy:

zdroj: SVF

Marek Rojko (tréner SR): “Nepreceňujem víťazstvo nad Cyprom, pretože sme vedeli, že je to naša povinnosť. Podstatné je, že sme dali šancu viacerým novým hráčkam, veľa priestoru dostali Španková a Šunderlíková. Aj keď neboli pod veľkým tlakom súpera, medzinárodné zápasy im dajú veľa. Z víťazstva nerobíme vedu, no je dôležité, že sme potvrdili svoju pozíciu.”

Karin Šunderlíková (univerzálka SR): “Bol to môj prvý zápas v seniorskej reprezentácii, v ktorom som dostala viac priestoru. Cítila som trochu tlak, ale snažila som sa to potlačiť. Keď som prišla na ihrisko, baby ma upokojili, za čo som im vďačná. Nervozita zo mňa opadla a zápas som si užila. Vedeli sme, že to nebude ľahké, pretože žiadny tím nám nedá nič zadarmo, ale som rada, že sme hladko vyhrali.”

Tabuľka B-skupiny:

1. Poľsko 2 2 0 6:0 6

2. Srbsko 2 2 0 6:0 6

3. Slovensko 2 1 1 4:3 3

4. Česko 2 1 1 3:4 3

5. Cyprus 2 0 2 0:6 0

6. Island 2 0 2 0:6 0

Ďalší program SR v B-skupine:

štvrtok 25. 5.: Slovensko – Poľsko (20.30)

sobota 27. 5.: Slovensko – Srbsko (18.00)

nedeľa 28. 5.: Island – Slovensko (15.30)