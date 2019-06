BRATISLAVA 18. júna (WebNoviny.sk) – Kniha s čudným názvom Prvok, Šampón, Bodka a Karol je zábavným a trefným príbehom, ktorá s nadhľadom rozpráva príbeh štyroch kamarátov. Tí si dvadsať rokov po maturite kladú otázku, či naozaj žijú tak, ako to chceli vo svojich osemnástich. A keďže si musia priznať, že by pravdepodobne zo seba boli sklamaní, nezostáva im nič iné, len sa rozhodnúť, či s tým niečo neurobia.

„Túto knihu som prečítal na dúšok. Je napísaná ľahkým perom o vážnych veciach,“ vyznal sa známy humorista Milan Lasica o knihe, ktorá po prvý raz vychádza v slovenskom preklade a je od najpredávanejšieho českého spisovateľa súčasnosti.

Keby mal túto knihu charakterizovať Karol, pravdepodobne by o nej povedal, že je to výzva. Výzva nebáť sa v polčase rozpadu zmeniť a čeliť vlastnej pohodlnosti.

Prvok by zrejme pateticky dodal, že je to príbeh o slobode a o odvahe, ktorú k nej potrebujeme. A tiež aj o tom, ako milovať. Manželky, milenky, matky i dcéry.

Bodkovi by to bolo fuk, lebo knihy nečíta. Keby však zistil, s koľkými ženami sa v tomto príbehu vyspí, možno by ho to zaujalo natoľko, že by si tento román aj prečítal.

A pre Šampóna by bolo dôležité, aby sa ľudia pri čítaní tejto knihy najmä dobre bavili, nakoľko v nej ide o to, o čom už spieval Freddie Mercury: Show must go on!

Kniha Prvok, Šampón, Bodka a Karol je ideálna letná pohodovka, ktorú si musíte zobrať na pláž, dovolenku, k vode…a verte, že sa budete skvele baviť. Možno si po dočítaní poviete – už dávno som takú zábavnú knihu nečítal/a.

Budete prekvapene uvažovať, kam autor chodí na tie úžasné nápady, nečakané prekvapenia a situácie.

Mnohí páni sa v príhodách štyroch kamarátov nájdu a možno sa zamyslia nad svojimi životmi. Či ich naozaj žijú tak, ako kedysi chceli…

A mnohým ženám ponúkne táto kniha exkurziu do sveta mužov. Môžu nahliadnuť do ich hláv J

„Patrikova kniha je ľahké čítanie o ťažkom živote dnešných tridsiatnikov. Sledoval som vtipne zamotané osudy Prvoka, Šampóna, Bodku i Karola a úprimne som sa zabával nad iróniou, s akou autor popisuje ich mravčie snaženie,“ tvrdí Jiří Menzel.

Cenný na knihe Prvok, Šampón, Bodka a Karol je štýl, ktorým Patrik Hartl prináša jednotlivé príhody. Nenáročný, pohodový, nezasekáva sa, plynie…a vy sa bavíte. Existuje veľa zábavných kníh. Ale naozaj vtipných, ktorým nechýbajú gagy a kopec srandy, nie je až tak mnoho. Patrik Hartl však takú napísal a možno aj preto mala taký mega úspech v Česku.

Patrik Hartl vyštudoval filmovú a televíznu réžiu na FAMU. V divadle režíroval množstvo populárnych inscenácií. Jeho divadelné komédie Líbánky na Jadranu, 4 sestry, Vysavač, Hovory o štěstí mezi čtyřma očima, Klára a Bára, Soukromý skandál a Hvězda sa stali hitmi.

Milan Buno, literárny publicista

