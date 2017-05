Prvoligové kluby budú musieť nasadzovať mladých hráčov, Orange 20 možno odohrá všetky zápasy sezóny

BRATISLAVA 2. mája (WebNoviny.sk) – Druhá najvyššia hokejová súťaž by sa v sezóne 2017/18 mala vrátiť k pôvodnému počtu – dvanásť tímov, pričom posledným plnohodnotným účastníkom by sa po Dubnici nad Váhom, Humennom a Bratislave mohol stať klub HK Orange 20.

Od nového ročníka bude zavedený tiež limit počtu zahraničných hráčov a povinnosť pravidelne nasadzovať do zápasov mladých hokejistov do 23 rokov. Informoval o tom portál prvaliga.sk.

Najviac traja legionári

“Tento nápad vznikol už skôr, no až teraz ho prijali kluby na prvoligovom ZOK-u. Pôvodný návrh sme spolu s pánom Ľuptákom upravili, a teda každý tím bude povinný nasadzovať do zápasov minimálne siedmich hráčov do 23 rokov a najviac troch legionárov. Kluby náš návrh schválili a odobril ho aj Výkonný výbor SZĽH. Ako protihodnotu dostane každý prvoligista desaťtisíc eur na nákup hokejok,” objasnil viceprezident 1. ligy František Pulščák pre prvaliga.sk.

Aspoň siedmi hráči do 23 rokov budú musieť v každom zápase aj reálne hrať, a teda nestačí, aby boli uvedení len na súpiske. Nové pravidlá sa zaviazali dodržiavať všetky kluby. “Naším zámerom je ligu omladiť, keďže veľa hráčov končí s hokejom už v juniorskom veku, pričom tu máme veľa cudzincov a naši hokejisti v kluboch nehrávajú. Preto bude musieť toto pravidlo dodržiavať každý,” doplnil Pulščák.

Licencia pre HK Orange 20

Po prihlásení MHK Dubnica nad Váhom, MHK Humenné a HC Bratislava začali nad účasťou v druhej najvyššej hokejovej súťaži uvažovať aj kluby z Piešťan či Brezna. Posledná licencia však bude ponúknutá najprv reprezentácii do 20 rokov. “Chceme, aby HK Orange 20 odohral plnú porciu zápasov a naplno sa zapojil do ligy. Do play-off by ale pravdepodobne postúpiť nemohol. Ešte o tom budeme hovoriť,” skonštatoval Pulščák.

Po podaní prihlášky musia všetky kluby splniť urobiť ďalší krok, a to splniť podmienky pre štart v 1. lige. “Bratislava podľa mojich informácií ide do toho, Dubnica taktiež a uvidíme, ako sa k tomu postaví Humenné. Poslednú ponuku dostane spomenutá reprezentácia do 20 rokov. Keď ju neprijme, potom budeme rozmýšľať nad iným tímom,” doplnil prvoligový viceprezident.