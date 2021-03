Prvotriedna hygienická starostlivosť o domácnosť s vysávačmi Miele

Čistota a hygiena sú základom každej domácnosti po celý život, s príchodom jari sa jej však venujeme o čosi viac. Okrem prachu a bežných nečistôt sa do ovzdušia dostávajú aj peľové čiastočky či iné alergény, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s dýchaním. Našťastie na scénu prichádzajú vysávače Miele, ktoré sa postarajú nielen o čistotu podláh, ale aj o to, aby ste mohli doma voľne dýchať.

Produkty Miele sú známe inovatívnymi technológiami pre smart domácnosť a ani vysávače nie sú výnimkou. Odborníci Miele ich navrhujú s ohľadom na čo najefektívnejšie využitie času, energie a výkonu, pričom dosahujú prvotriedne hygienické výsledky. Nič z toho by však nebolo možné bez neustálych inovácií, ktoré myslia na každý detail procesu vysávania.

Dajte zbohom zvieracím chlpom

Vysávače Miele spájajú vysoký výkon s komfortnou manipuláciou a mimoriadnou kvalitou vysávania pre prvotriedny výsledok takmer bez námahy. Dokonalá hygiena je kľúčovým štandardom pri návrhu každého modelu – hoci technológie, ktorými to dosahujú, sa naprieč portfóliom mierne líšia.

Prémiové vysávače Miele sú vybavené vysoko kvalitnými filtrami a akumulátormi, ktoré zabezpečia nielen bezchybnú čistotu vašich podláh, ale aj vzduchu.

Napríklad tyčový vysávač Triflex HX1 implementuje uznávanú technológiu HEPA filtra. Tento filter tvorí jadro komplexnej štruktúry, ktorá odstraňuje zo vzduchu alergény ako peľ, prach a zvieracie chlpy. Ocenia ho najmä domácnosti s domácimi miláčikmi, keďže sa vo vzduchu častejšie víria najmä prachové čiastočky, alergény a rôzne iné nečistoty alebo chlpy. S filtrom HEPA sa za okamih stanú minulosťou a vy si tak môžete užívať dobrý pocit z čistej domácnosti.

Foto: Miele

Nebojte sa nadýchnuť

Miele ponúka viacero variantov filtrov, ktorými môžete doplniť svou upratovaciu rutinu. Vysávače ako Miele Classic C1 – SBAP3 alebo Miele Complete C3 Allergy Powerline obsahujú okrem iného aj filter HEPA AirClean, ktorý pomáha čistiť a filtrovať vzduch.

Aj keď si to možno neuvedomujeme, vzduch obsahuje nekonečné množstvo čiastočiek – od prachu až po alergény. Vďaka účinnému viacstupňovému systému filtra AirClean ostane až 99,99 % jemného prachu zachytených na stenách filtra a do ovzdušia prenikne len očistený vzduch. Vzduchový Filter AirClean je preto ideálnou voľbou najmä pre domácnosti s alergikmi. Už sa viac nemusíte báť pri vysávaní nadýchnuť.

Foto: Miele

Najlepší sací výkon vďaka vysokému prietoku vzduchu

Jednou z ďalších výhod vysávačov Miele je ich bezkonkurenčný sací výkon. Technológia Vortex produkuje enormný prietok viac ako 100 km/h. V kombinácii so špeciálne navrhnutou vzduchotesnou podlahou a aerodynamickým prúdením vzduchu dosahuje vysávač Miele Blizzard CX1 prvotriedny čistiaci výkon.

To znamená, že hrubé nečistoty a jemný prach je možné veľmi efektívne oddeliť a prefiltrovať. Hrubé nečistoty dopadajú do priehľadnej nádoby na prach, zatiaľ čo jemnejšie čiastočky putujú do samostatnej nádoby s filtrom na jemný prach. Jednoduchým stlačením gombíka pohodlne vyprázdnite nádobu do odpadkového koša a je hotovo – váš pomocník je pripravený na ďalšie vysávanie.

Foto: Miele

Jednoduchá starostlivosť o citlivé podlahy

Rôzne životné situácie si vyžadujú upratovacie riešenia šité na mieru. Vysávače Miele aj v tomto smere uspokoja náročné požiadavky. S originálnym príslušenstvom môžete svoj vysávač Miele prispôsobiť meniacim sa potrebám aj po jeho zakúpení: napríklad s príchodom domáceho maznáčika, alebo pri inštalácii nových podlahových krytín.

Presne pre takéto prípady sa bude hodiť aj model špeciálne vytvorený pre netypické podlahové materiály, ktoré sú často náročné na údržbu. Podlahový vysávač Miele Blizzard CX1 PowerLine – SKCF3 je dokonalým riešením pre každú domácnosť s citlivými podlahami. Mimoriadne tiché a šetrné pojazdové kolieska DynamicDrive a flexibilná hlavica Parquet Twister sa postarajú o to, že aj jemné drevené podlahy ostanú bez poškodenia.

Foto: Miele

