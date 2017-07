Prvou posilou FC Nitra vo Fortuna lige sa stal odchovanec Tomáš Kóňa

NITRA 3. júla (WebNoviny.sk) – Nováčik slovenskej futbalovej Fortuna ligy 2017/2018 FC Nitra oznámil meno prvej posily, je ňou odchovanec klubu Tomáš Kóňa. Informuje o tom web FC Nitra s dôvetkom, že 33-ročný stredopoliar sa upísal na dva roky.

Záložník s minulosťou v slovenskej reprezentácii sa počas minulého týždňa s vedením ŠK Slovan Bratislava dohodol na ukončení vzájomnej spolupráce. Kóňa v minulosti pôsobil v Sparte Praha a Zlíne, vo vlasti hral okrem Nitry a Slovana aj za Artmediu Petržalka, FK Senica a Spartak Myjava.

Nitra chce budovať kvalitné mužstvo

Na konte má päť štartov v slovenskej reprezentácii. V Slovane Bratislava bol od začiatku roka 2017, v drese “belasých” si pripísal osemnásť súťažných štartov a strelil jeden gól.

“Príchodom Tomáša sme chceli vyslať signál športovej verejnosti, že pokračujeme v budovaní kvalitného mužstva,” povedal predseda predstavenstva FC Nitra Marián Valenta a doplnil: “Tomáš je náš odchovanec, ktorý s futbalom toho veľa precestoval. Je to srdciar a ja verím, že v kabíne bude líder. Dnešným dňom sme ho získali na dva roky do našich služieb, takže pokračujeme v stratégii pracovať s hráčmi, ktorí majú srdce pre FC Nitra. Tomáš je jeden z tých najväčších srdciarov.”

Stredopoliar chce nadviazať na úspechy

Kóňa pôsobil v Nitre od piatich rokov. “Som nesmierne rád, že sa mi podarilo nájsť klub a o to radšej, že sa vraciam do rodnej Nitry. S klubom by som rád nadviazal na úspech z čias, keď som tu pôsobil na hosťovaní zo Sparty Praha. Vtedy sme pod vedením trénera Galáda vybojovali štvrté miesto a kvalifikovali sme sa do Európskej ligy,” vyhlásil skúsený stredopoliar a na margo svojej budúcnosti dodal:

“Ešte nevešiam kopačky na klinec, no je možné, že v Nitre aj ukončím svoju kariéru. Predtým by som však rád nadviazal na predošlé úspechy, aj keď viem, že to bude nesmierne ťažké, pretože Nitra je nováčikom, veľa chalanov v tíme ligu ešte nehralo a bude to pre nich nová skúsenosť.”