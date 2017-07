Prvý deň diskriminácie a straty tržieb, strana SaS tak označila Sviatok sv. Cyrila a Metoda

BRATISLAVA 6. júla (WebNoviny.sk) – Prvá skúsenosť so zákazom maloobchodného predaja na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda ukázala, že nemalá časť tržieb, ktorá mohla byť realizovaná na Slovensku, sa presunula do okolitých krajín, do Rakúska, Poľska či Maďarska. Uviedla to podpredsedníčka strany SaS a poslankyňa NR SR Jana Kiššová v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

V správe sa uvádza, že SaS bola proti uzákoneniu zákazu maloobchodného predaja počas štátnych sviatkov, pretože tento návrh pokladala za diskriminačný voči zamestnancom i zamestnávateľom.

„Ide o normu, ktorá odporuje princípom férovej hospodárskej súťaže, ale aj charakteru štátu, ktorý sa z ústavy neviaže na žiadnu ideológiu či náboženstvo,“ uviedla Kiššová s tým, že ani podľa informácií médií obyvateľstvo neprijalo túto zmenu jednoznačne pozitívne.

Robotníci prišli cez sviatok do práce

Paradoxom na celej veci podľa poslankyne je, že obchody síce boli zavreté, ale neustal stavebný ruch na stavbách a veľa robotníkov muselo prísť do práce tak, ako veľa iných ľudí v službách a nepretržitých prevádzkach.

„Strana SaS sa bude snažiť zákaz maloobchodného predaja počas štátnych sviatkov zrušiť a celú záležitosť prenechať na vyjednávanie medzi zamestnávateľmi a zamestnancami,“ uzavrel predseda SaS Richard Sulík.

Obchody sú od začiatku mája zatvorené počas šestnástich sviatočných dní v roku. Počas 15 sviatkov zostanú obchody zatvorené celý deň, 24. decembra bude zakázaný maloobchodný predaj po 12:00.

Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú 11. apríla podpísal prezident Andrej Kiska. Novelu zákona do parlamentu spoločne predložila skupina poslancov za koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd, schválená bola 28. marca.

Lekárne a čerpacie stanice boli otvorené

Výnimku zo zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov majú čerpacie stanice, lekárne, obchody na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach, či predajne cestovných lístkov a suvenírov.

Zákaz predaja v maloobchode počas sviatkov sa nevzťahuje ani na predaj kvetov počas troch dní v roku, konkrétne 8. mája, 1. septembra a 1. novembra.