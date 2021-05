Prvý mesiac po znovuotvorení pobočiek AAA AUTO v znamení rekordných predajov

V autocentrách AAA AUTO na Slovensku po otvorení pobočiek zaznamenali vysoký nárast dopytu po ojazdených vozidlách.

Z dôvodu pandémie koronavírusu boli pobočky autocentier AAA AUTO na Slovensku niekoľko mesiacov zatvorené. Ich znovuotvorenie prinieslo rekordné predaje, keď sa za mesiac od otvorenia predalo až 1 604 automobilov, čo je o 815 viac ako v rovnakom období vlani. V rebríčku najpredávanejších vozidiel stále kraľuje Škoda Octavia, na druhom mieste je Škoda Fabia a tretie miesto obsadil Volkswagen Passat.

„Od zavedenia protipandemických opatrení sme museli rýchlo prestúpiť na online predaj vozidiel a ľudia museli automobily dlhé mesiace kupovať len prostredníctvom internetu. Pred mesiacom sme po uvoľnení protipandemických opatrení konečne mohli otvoriť naše autocentrá AAA AUTO na Slovensku a umožniť ľuďom fyzický nákup vozidiel na našich pobočkách. Po mesiaci od otvorenia môžem povedať, že predaje na našich pobočkách nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike sa extrémne zvýšili. Dopyt ľudí po ojazdených vozidlách prudko narástol, čo dokazuje, že ľudia stále viac preferujú osobný výber vozidla priamo v autocentrách, kde si môžu vybrané auto fyzicky pozrieť a vyskúšať prostredníctvom skúšobnej jazdy. Na Slovensku máme momentálne v ponuke vyše 4 000 automobilov a vozidlo si ľudia môžu prísť vybrať až v 12 pobočkách v rámci celej Slovenskej republiky,“ informuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO.

TOP 10 najpredávanejších áut od znovuotvorenia autocentier AAA AUTO 1. Škoda Octavia 2. Škoda Fabia 3. VW Passat 4. Kia Sportage 5. Opel Astra 6. Kia Ceed 7. Citroen C3 8. Škoda Superb 9. Hyundai i30 10. Renault Clio

V pobočkách autocentier AAA AUTO na Slovensku sa mesiac od znovuotvorenia predalo až 1 604 ojazdených automobilov, čo znamená nárast o 49 % oproti rovnakému obdobiu v roku 2020. V sobotu 15. mája sa v celej medzinárodnej sieti autocentier AAA AUTO dokonca predalo najviac áut v histórii, rovnako tak za celý týždeň. „Doterajší historický denný rekord z februára 2020, mesiac pred prvým lockdownom, bol 373 predaných vozidiel. Sobotný nárast na 415, z toho 227 v Českej republike a 71 na Slovensku, sme naozaj nečakali,“ poznamenala Karolína Topolová.

„Samozrejme, že nás teší veľký záujem ľudí o nákup jazdených vozidiel. Keďže pandémia koronavírusu ešte stále pretrváva a blíži sa leto, kedy budú ľudia cestovať na dovolenky, môžem podotknúť, že cestovanie vlastným automobilom je v tejto dobe najbezpečnejším prostriedkom prepravy,“ hovorí Karolína Topolová.

Ľudia si ale aj naďalej môžu vozidlá, o ktoré majú záujem, vybrať aj online na internetovej stránke www.aaaauto.sk a zarezervovať si ich. Na Call centre sa na zelenej linke 0800 100 100 následne dohodnú na mieste a čase odovzdania auta, a to doma alebo tam, kde im to najviac vyhovuje. Dezinfikované vozidlo na dohodnuté miesto pristaví predajca s ochrannými prostriedkami.

Sieť autocentier AAA AUTO od začiatku pandémie dodržiava prísne hygienické pravidlá pri predaji automobilov. „Udalosti posledného roku nás veľmi rýchlo prinútili zamerať sa na vysoké hygienické štandardy. Je u nás už rutinou, že všetky ponúkané vozidlá ihneď po vykúpení dezinfikujeme, rovnako tak aj po každej skúšobnej jazde so zákazníkom. Aj predajcovia a všetci ďalší zamestnanci sa s touto nutnosťou zžili a berú to ako súčasť svojej práce. Aj naďalej pravidelne kontrolujeme ich zdravotný stav, používajú ochranné prostriedky, respirátory, rúška a rukavice. Je to účinný spôsob, ako ochrániť našich zákazníkov aj zamestnancov,“ doplnila Karolína Topolová.

