Prvý reklamný festival na Slovensku je za nami

9 svetových spíkrov prezradilo svoj recept na odvahu v marketingu. Len odvážne idey dokážu podľa nich priniesť skutočné zmeny.

Bratislava, 30.5.2017 ( WBN/PR ) – Prvou zmenou bolo, že sa Zlatý Klinec vôbec po prvý raz zmenil na festival s celodenným programom na rôznych pódiách so zahraničnými spíkrami a nabitým line-upom. Organizátori využili svoje prepojenie na zahraničné organizácie ako je Cannes Lions, ADC Europe či EACA, čo sú všetko skratky pre svetových trendsetterov v oblasti reklamnej kreativity, marketingu, PR, médií a dizajnu. Na Slovensku sa tak objavili, čo bolo pre mnohých z nich úplne po prvýkrát, spíkri s top profesionálnym backgroundom, ktorí vystúpili pred publikom v počte takmer štyristo návštevníkov, čo na prvý rok festivalu vôbec nie je zlé.

Ráno na hlavnom stagi otvorili verejné prezentácie najkreatívnejších kampaní uplynulej sezóny, a teda finalistov kráľovskej kategórie J-Kampaň súťaže Zlatý Klinec 2017. Na pódiu sa predstavili tvorcovia kampaní Štyria blázni (Effectivity Powered by Publicis), Karta, ktorá má význam (Made by Vaculik), 17. November (TRIAD), Vianočná reklama podľa FunFónistov (Wiktor Leo Burnett), Ale hej neskryje (Mayer/McCann Erickson) a Deti spravia čokoľvek, aby zostali s blízkymi (Respect APP). Po nich už nasledoval prvý zahraničný spíker, Martin Hablesreiter z viedenského ateliéru honneybunny. Ešte pred vstupom na pódium šepkal organizátorom, že väčšinou vystupuje ako posledný, lebo rád provokuje a nie všetci jeho prednášky zvládnu. Tú v bratislavskom Istropolise začal slovami: „Viete čo si myslím? Inovácie sú nudné.“ Ďalej hovoril o tom, že to, čo zjeme a kedy to zjeme, môže vyvolať zhoršenie pracovných podmienok v Španielsku, eróziu pôdy v centrálnej Afrike alebo požiar v oblasti Amazonských pralesov. Sem-tam počas toho, ako rozprával, na pódiu sedel i ležal.

Okrem neho sa na pódiu predstavila jedna z najúspešnejších talianskych dizajnérok, členka boardu ADC Europe a vedúca najlepšej dizajnérskej školy Patrizia Boglione. Vystúpil aj Steve Latham, ktorý založil jeden z najlepších kreatívnych festivalov Eurobest a pracuje pre najsledovanejší festival kreativity na svete Cannes Lions. Zo strany mediálnych agentúr zase Joakim Kempff zo Starcom, ktorý sa zameral na hmatateľné benefity z toho, keď je značka odvážna. O potrebách zákazníkov, ich emóciách, prežitkoch a zážitkoch hovoril Björn Wigforss z Tecnotree Corporation a o tom, ako realizovať odvážne idey bez toho, aby vzbudzovali strach a napätie medzi agentúrou a klientom, rozprával Ravid Kuperberg z Mindscapes.

Hviezdou dňa bol Immy Khan z Google, ktorý ukázal hlavné elementy, ktoré stoja za úspešnými kampaňami, ktoré dokázali využiť moderné technológie na vyhodnotenie kontextu, v ktorom sa užívatelia nachádzajú a zámer, ktorý aktuálne majú.

Pozrite si celú prezentáciu.



Sledovanou bola aj prednáška Dušana Švaleka, ktorý je interne považovaný za „guru“ Telekomu a ktorý bol zároveň jediným slovenským spíkrom line-upu. Hovoril o tom, že odvaha prináša diamanty, a.k.a. ako ho David Bowie inšpiroval. Podľa organizátorov bol prvý ročník Festivalu Zlatý Klinec naozaj úspešný. Ako hovorí prezident KRAS Róbert Slovák: „Každý rok sa snažíme posúvať latku Zlatého klinca vyššie a vyššie a využívať jeho potenciál čo najviac. Toho roku sa nám podarilo priniesť iné pohľady na komunikačnú brandžu vďaka zahraničným spíkrom a okrem oceňovania slovenskej reklamy ju aj edukovať a inšpirovať.“

Kto si tento rok nechal festival ujsť, môže sa tešiť na jeho druhú edíciu v máji 2018. Všetky novinky budú organizátori zdieľať na www.zlatyklinec.sk. Zároveň informovali, že budú postupne dostupné aj prednášky ostatných spíkrov.