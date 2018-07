Prvý ročník Hago Festu otvoria Gladiator, Peter Cmorik i TWiiNS

BRATISLAVA 5. júla (WebNoviny.sk) – V malebnej dedine Žemberovce pri Leviciach sa prvý raz v histórii koná festival Hago Fest. To, že uprostred augusta, v dňoch 17.8. – 18.8.2018, bude v Penzióne Žemberovce poriadne živo, svedčí aj atraktívny hudobný program, ktorý organizátori pripravili už počas prvého ročníka O nezabudnuteľnú atmosféru sa určite postarajú skvelí hudobní hostia.

Prvý deň návštevníkov festivalu privíta a roztancuje DJ, ďalej Maiden Tribute Band či skupina Dynastia. Čerešničkou na torte piatkového večera bude bezpochyby skupina Gladiator, ktorá poteší fanúšikov svojimi nesmrteľnými hitmi ako Neviem ťa nájsť, Kúpim si pekný deň, Nemôžem dýchať, Milióny ciest, Keď sa láska podarí, Pesnička o Medulienke, Dnes je skvelý deň a mnoho ďalších.

„Letné festivaly a akcie vonku majú svoju jedinečnú atmosféru. Veľmi sa tešíme na Hago Fest a pripravíme si niečo špeciálne na túto akciu,“ vyjadril sa o účasti na Hago Fest frontman kapely Miko Hladký.

Vystúpia aj očarujúce TWiiNS

Neopakovateľná atmosféra čaká na návštevníkov aj počas druhého dňa. Skvelé podujatie a sobotnú noc plnú zábavy otvorí skupina Salco či zabávači Kajzer a Meluš.

O výnimočný štart prvého ročníka sa určite postarajú aj očarujúce TWiiNS, ktoré majú na konte spolupráce s americkými rappermi ako sú FloRida, Snoop Dogg a Sean Paul.

„Na festival sa veľmi tešíme, najmä na jeho atmosféru. Keďže sme vyrastali neďaleko, určite stretneme aj mnoho našich priateľov a rodinu,“ povedalo o HAGO FESTE najznámejšie spevácke duo dvojičiek, ktoré sa na svoje vystúpenie veľmi teší.

Cmorik zahrá nové skladby

Svoje hity príde zahrať aj skupina Metropolis, no touto slovenskou rockovou kapelou zábava ani zďaleka nekončí. Ruku k dielu k úspešnému štartu 1. ročníka Hago Fest príde priložiť aj Peter Cmorik, ktorý sa aj vďaka svojmu nezameniteľnému chrapľáku postará o to, že sa na festival v Žemberovciach len tak ľahko nezabudne.

So svojou skupinou Peter Cmorik Band zahrá hity, ktoré netreba nijak zvlášť predstavovať, zaznejú však i celkom nové skladby z pripravovaného albumu. „Na toto podujatie sa s chlapcami tešíme, lebo pomáhame odštartovať niečo nové. Vízia usporiadateľa je vytvoriť tradíciu tohto festivalu a každoročne tak vdýchnuť do Žemberoviec život a priniesť tak do regiónu hudobný zážitok. Verím, že to bude raketový štart,“ vyjadril sa nadšene talentovaný spevák.

Okrem hudobných zážitkov čakajú návštevníkov festivalu aj iné atrakcie. V sobotu najmä pánske oko poteší súťaž Miss Mokré Tričko. Zároveň je tu výzva pre odvážne dievčatá, ktoré sa môžu zapojiť do súťaže a vyhrať pekné ceny.