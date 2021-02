Pandémia, chaos, boj s mafiou. Osobnosti hodnotia rok vlády Igora Matoviča (anketa)

Presný rok, odkedy OĽaNO s výrazným náskokom zvíťazilo v parlamentných voľbách a následne zložilo vládu s ďalšími tromi koaličnými partnermi, sa určuje presne na deň ťažko. Vlani bol totiž priestupný rok a voľby prebehli 29. februára. Napriek tomu už môžeme hodnotiť prvý rok vlády OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí.

Webnoviny.sk oslovili slovenské osobnosti aj lídrov politických strán, ktoré zostali za bránami parlamentu, no podľa posledných prieskumov majú najvyššiu priazeň voličov spomedzi mimoparlamentých strán, s otázkou, ako hodnotia rok vlády Igora Matoviča.

Zrejme nebude prekvapením, že spoločným menovateľom všetkých odpovedí bola pandémia. Pomenovali však aj kroky predstaviteľov vlády, ktoré vnímali negatívne či pozitívne bez ohľadu na koronavírus.

Milan Kňažko, bývalý politik, herec

Posledné obdobie je poznamenané pandémiou, ktorá je všade na svete chaotická. Často sa kvôli tomu pripisujú vládnym rozhodnutiam prívlastky ako zákernosť, nečakanosť, časté zmeny. Všetci sa to teda učíme, tak v Európe, ako aj vo svete. Taktiež je potrebné vnímať, že súčasná vláda je koaličná. Nemáme tu už po vzore minulého režimu všetko jednotné. Všetci nie sú poslušní a každý sa snaží presadiť svoj program.

Čo je ale pre mňa podstatné a najdôležitejšie je práve tvorba procesov, ktoré smerujú k zlepšeniu spravodlivosti na Slovensku. Bez spravodlivosti totiž štát neexistuje a keby sa nič iné nepodarilo, tak toto je úžasné. Mrzí ma, že je to poznačené pandémiou, pretože inak sa ťažko budú posudzovať nejaké ekonomické ukazovatele. Nikdy to však nebolo, nie je a ani nebude ideálne.

Negatívne však vnímam spôsob komunikácie medzi koalíciou. Rôznorodosť názorov je prirodzená, za neprípustné však považuje, keď sa z koaličného partnera stane opozičný a napriek tomu zostáva v koalícii. Takým partnerom je Richard Sulík. Po prvej verejnej tlačovej konferencii, kde bol proti vláde, ktorej je integrálnou súčasťou, mal vládu opustiť. Aj teraz hovorí, že nechce niesť zodpovednosť. To je veľmi dobrý dôvod na to, aby išiel do opozície. Sulíkov postoj je absolútne neakceptovateľný.

Milan Kňažko Foto: SITA/Ján Slovák

Peter Goliaš, riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy

Pozitívom je uvoľnenie rúk polícii a prokuratúre pri výkone spravodlivosti ako aj väčšia otvorenosť pri výbere čelných funkcionárov do viacerých inštitúcií. Až do novembra boli pozitívom aj dobré výsledky pri zvládaní pandémie.

Od decembra sa epidemiologická situácia začala prudko zhoršovať a momentálne patrí Slovensko medzi najhoršie štáty na svete. Príčin je mnoho, ale určite medzi ne patrí aj slabé vymáhanie opatrení na zníženie mobility, účinnú prevenciu či ochranu hraníc, čo sú všetko veci, na ktoré má vláda priamy vplyv.

Vládu oslabujú vnútorné spory, čoho dôsledkom je vyššie riziko politickej nestability. V ekonomickej oblasti je pozitívom zrušenie stropov na dôchodkový vek, zavádzanie balíčka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a tiež udržanie pomerne nízkej nezamestnanosti napriek pandémii.

Na druhej strane stále nebola prijatá novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti ani reforma dôchodkov, vláda predložila škodlivé návrhy zmien vo verejnom obstarávaní, transparentnosť pri prijímaní legislatívy sa kvôli nadmernému využívaniu zrýchlených konaní zhoršila.

Riaditeľ inštitútu INEKO Peter Goliaš Foto: archívne, SITA/Marián Peiger

Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu

Najväčším plusom je, že polícia a prokuratúra začali vyšetrovať aj takzvanú veľkú korupciu. Samozrejme, pre verejnosť bude dôležité, či sa jednotlivé kauzy dostanú pred súd a dôkazy obstoja.

Pozitívne sú zmeny na dôležitých postoch v polícii, prokuratúre a súdnictve. Pozitívny posun je tiež verejné vypočutie kandidátov na generálneho a špeciálneho prokurátora. Avšak, výsledok voľby, ktorá sa odohrala podľa nových pravidiel, až tak chváliť nemožno. Dobrým krokom je zvolenie kvalitnej kandidátky Zuzany Dlugošovej na čelo nového Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

V niektorých rezortoch sa legislatíva neprijíma až tak rýchlo, ako by sme očakávali, čo je možné pripísať aj tomu, že vláda sa zaoberá najmä pandémiou covidu. Ani nová vláda sa nevyhla kauzám, ktoré nadácia vníma kriticky. Napríklad obsadzovanie funkcií prednostov okresných úradov osobami, ktoré sú blízke OĽaNO. Netransparentne tiež ministerstvá menili riaditeľov nemocníc, štátnych podnikov a akciových spoločnosti.

Negatívne hodnotíme papalášizmus viacerých členov koalície zo Sme rodina. Pohromou v boji proti korupcii sa môže stať návrh legislatívy, ktorú presadzuje vicepremiér Štefan Holý pri verejnom obstarávaní.

Riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková Foto: www.facebook.com

Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

Túto vládu vnímam ako chaotickú. Ako vládu, ktorá nebola pripravená na vládnutie, viacero ministrov nemá skúsenosti z exekutívy. Je to vláda, ktorá síce mala dobrý volebný program, ale ktorú objektívne zasiahla koronakríza. Veľa negatívnych vecí môžeme pripísať práve na jej vrub. S krízou súvisí aj veľká nervozita a veľká zodpovednosť vlády. Postúpili v boji proti korupcii, pozitívne hodnotím aj kroky ministerstva hospodárstva pri zlepšovaní podnikateľského prostredia.

Negatívne hodnotíme predovšetkým riadenie koronakrízy. Existujúce opatrenia sú chaotické, nemajú žiadne pravidlá a sú predstavované na poslednú chvíľu. Sú do nich predovšetkým vnášané snahy o politické boje, prehadzujú si zodpovednosť a snažia získať politický kapitál. V takejto vážnej situácii to nie je možné. Keď to robili predchádzajúce garnitúry, viac-menej šlo o to, že zneužívali rozpočet na politické ciele. Teraz je to o zdraví. Vláda má ťahať za jeden povraz, ale táto sa len háda.