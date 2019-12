Prvý sneh v Bratislave podľa primátora preveril pripravenosť mesta, na hodnotenie je priskoro

Prvý tohtoročný sneh preveril pripravenosť Bratislavy na zimné obdobie, tvrdí primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA, na hodnotenie je ešte priskoro.

„Počkajme si na naozajstnú snehovú nádielku,“ skonštatoval primátor. Od večerných hodín v nedeľu 1. decembra vyhlásila Bratislava čiastočnú pohotovosť pre sneh.

V pohotovosti bolo 22 sypačov nad štyri tony, z ktorých 11 bolo naložených posypom solmag a 11 bolo naložených soľou, a tie boli počas sneženia v teréne.

Efektívne rozdelenie

Ďalej boli v pohotovosti aj dva sypače do štyroch ton naložených posypom solmag. Mesto má v prípade potreby ihneď k dispozícii aj štyri dodávky na rozvoz ručných pracovníkov, ktorých bolo v pohotovosti 10.

„Kým minulú zimu malo mesto k dispozícii 11 multikár a malotraktorov na rýchle odhŕňanie a posyp chodníkov a 65 ručných pracovníkov, tento rok bude údržbu mestských chodníkov zabezpečovať 40 takýchto strojov a 147 ručných pracovníkov,“ vysvetlil Bubla v tlačovej správe s tým, že techniku rozdelili do rajónov efektívnejšie.

Rovnomerné vyťaženie

Na dlhšie úseky pridelili dva sypače a rajóny rozdelili tak, aby boli sypače rovnomerne vyťažené. Mesto pristúpilo aj k nepretržitému odhŕňaniu kopcovitých území. Problematické sú však chodníky.

„Jednu vec ale musím uviesť – rešpekt máme stále z odhŕňania 1,2 milióna metrov štvorcových chodníkov v správe mesta. Očakávania, že všetky budú očistené do pár hodín od napadnutia snehu, nemôžu byť na mieste, lebo pri takomto množstve by sme museli mať v teréne viac ako tisíc manuálnych pracovníkov,“ vysvetlil primátor Vallo s tým, že to je prakticky nemožné.