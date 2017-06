Prvý titul Master Trainer pre i4 v Európe získal Slovák

Bratislava, 29.6.2017 ( WBN/PR ) – Po jarnom predstavení modelu i4 Neuroleader na slovenskom trhu poradenská spoločnosť Amrop, ktorá je súčasťou Jenewein Group, naďalej intenzívne rozvíja túto časť svojho portfólia, aby manažérom ešte lepšie pomáhala v profesijnom i osobnostnom raste. Pred pár dňami sa Amrop stal oficiálnym partnerom The About My Brain Institute a Igor Šulík ako jediný Európan získal titul Master Trainer pre model i4.

Igor Šulík je spolu s Mariom Fondatim certifikovaným konzultantom modelu i4 Neuroleader na Slovensku. Počas minulotýždňového pobytu v Londýne svoj certifikát posunul o úroveň vyššie – stal sa jedným z tucta najvyššie hodnotených odborníkov na model i4, pričom ako jediný z nich pôsobí v Európe. „Nielen pre môj ďalší profesijný rozvoj, ale najmä pre možnosť šíriť a implementovať metodológiu i4 v širšom stredoeurópskom priestore som veľmi rád, že som sa stal členom multidisciplinárneho a nadšeného tímu, ktorý vznikol a veľmi dobre funguje pre to, aby iným pomáhal rásť a rozvíjať sa,“ hovorí Igor Šulík.

Mnohé firmy a ich lídri už pochopili, že mozog má na naše správanie a jeho zmeny obrovský vplyv. V tzv. VUCA world (Volatile, Uncertain, Complex & Ambiguous – nestály, neistý, zložitý a nejednoznačný svet), v ktorom sú zmeny na dennom poriadku, treba tejto téme venovať maximálnu pozornosť. Amrop má za sebou niekoľko úspešných prezentácií a podujatí a mnohým klientom už stihol ukázať, že organizačné modely a nastavenie procesov v šablónach známych z priemyselnej alebo informačnej éry nemôžu generovať úspech. „To, čo v nasledujúcom období odlíši najlepších od priemerných, bude práve schopnosť využívať svoj mozog v maximálne možnej miere. Táto schopnosť je vstupenkou do éry predstavivosti, v ktorej sa kreativita, nápady a myšlienky stávajú primárnymi tvorcami ekonomickej hodnoty,“ zdôrazňuje Igor Šulík .

Model i4 Neuroleader prináša do témy líderstva novú perspektívu. Stavia na štyroch pilieroch, od ktorých pochádza aj jeho označenie i4 – imaginácia, integrácia, inšpirácia a intuícia – a 16 kompetenciách, ktoré zodpovedajú požiadavkám 21. storočia. Vychádza z poznania neurobiológie a neurovedy a pomáha dosiahnuť úspech a efektívnosť nielen v práci, ale aj v živote. Tento model ukazuje, ako líder môže rozvinúť a posilniť svoje mentálne schopnosti, aby zvýšil svoju výkonnosť, vytváral rámec pre úspešnú spoluprácu v rámci rôznorodých tímov, podporil inovatívne myslenie na objavenie oblastí pre ďalší rast a podporil agilitu, čiže akcieschopnosť na prepojenie stratégie a jej implementácie.

