Prvý tréning SR „21“ bez trénera Hapala, Slováci sa chcú na Španielov poriadne pripraviť

ŠAMORÍN 8. novembra (WebNoviny.sk) – Tréner Pavel Hapal a jeho asistent Oto Brunegraf mali povinností pri tíme SR do 23 rokov (mužstvo nastúpilo od 17.00 h vo finále dlhodobého turnaja Challenge Trophy na trávniku v Žiari nad Hronom proti Anglicku „C“, pozn.).

Stredajší poludňajší zraz slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov hráčov v Šamoríne viedli kouč brankárov Miroslav König a kondičný tréner Peter Boďo.Na „dvadsaťjednotku“ čaká v utorok 14. novembra od 21.50 h v Cartagene duel proti domácim rovesníkom zo Španielska v rámci 2. skupiny kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2019 tejto vekovej kategórie do Talianska.

Výprava SR „21“, už aj so spomenutým duom Hapal – Brunegraf, odcestuje vo štvrtok 9. novembra popoludní z Viedne na Pyrenejský polostrov.

Odveta proti Španielom bude náročná

Hráči tímu SR „21“ brali situáciu ako profesionáli a vôbec sa ňou nezaoberali. Naopak, tešili sa, že sú opäť spolu. „Prišiel som dobre naladený, veď v klube sa nám darí a túto pozitívnu náladu by som chcel preniesť aj do reprezentácie,“ cituje oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu slová jedného z nominovaných Lukáša Čmelíka.

Stredopoliar FC DAC 1904 Dunajská Streda si uvedomuje, že po domácej hladkej prehre so Španielskom pred mesiacom v Poprade (10. októbra – výsledok 1:4, pozn.) bude odveta proti tomuto súperovi a favoritovi skupiny mimoriadne náročná.

„Na zraze si teraz v rámci prípravy určite ešte rozoberieme ten domáci zápas, aby sme vedeli, čo v ňom bolo zlé a čo dobré. Skúsime sa na Španielov čo najlepšie pripraviť, ale určite to tam bude ešte o dosť ťažšie ako v Poprade, veď oni budú teraz v domácom prostredí. Urobíme však maximum, aby sme odtiaľ odchádzali s priaznivým výsledkom. Jasné je, že budeme musieť mať loptu na svojich kopačkách častejšie a dlhšie ako v prvom dueli,“ skonštatoval Čmelík.

K jeho slovám sa pridal aj ďalší krídelník v drese slovenskej „dvadsaťjednotky“ Nikolas Špalek. „Na zraz som sa tešil. Máme pred sebou veľmi ťažkého protivníka, o čom sme sa presvedčili už u nás v Poprade. Budeme musieť pridať v aktivite, aby sme mali loptu častejšie na svojich kopačkách a súpera tým nepúšťali do šancí. Verím, že sa nám to aj podarí a uhráme lepší výsledok,“ poznamenal na webe SFZ hráč MŠK Žilina Špalek.

Je potrebné si viac veriť

Hapalovi zverenci majú doteraz na konte 6 bodov za víťazstvá v Estónsku (2:1) a doma nad Severným Írskom (1:0), v ďalších dvoch domácich zápasoch nečakane podľahli Islanďanom (0:2) a aj favorizovaným Španielom (1:4).

„V prvom rade musíme byť odvážnejší a viac si veriť. Samozrejme, že v Poprade sme odohrali súboj, v ktorom bol súper oveľa lepší. Kvalitu mladých Španielov musíme akceptovať, ale o kvalifikačné body sa treba pobiť odvážnejšie. Nemôžeme hrať tak odovzdane. Ani na pôde favorita,“ uviedol pre agentúru SITA Pavel Hapal a doplnil: „V Španielsku bude prostredie veľmi náročné. Preto do dejiska zápasu odchádzame už vo štvrtok, aby sme sa na tento súboj dokázali dobre pripraviť. Preto tam budeme viac dní.“

Priamo postupujú víťazi skupín

Na kontinentálnom šampionáte bude po druhý raz štartovať 12 mužstiev, v hre je 11 miesteniek (Taliansko má istotu účasti, San Maríno ako spoluorganizátor nie). Na záverečný turnaj ME postúpia priamo víťazi skupín.

Štyria najlepší z druhých priečok (do úvahy sa budú brať výsledky s prvým, tretím, štvrtým a piatym tímom v skupine) dostanú šancu v baráži hranej na odvetu. Šampionát v Taliansku bude zároveň európskou olympijskou kvalifikáciou – štyria semifinalisti ME 2019 preniknú na turnaj do Tokia 2020.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na zápas proti domácemu Španielsku (hrá sa v utorok 14. novembra v Cartagene) v 2. skupine kvalifikácie o postup na ME 2019 tejto vekovej kategórie do Talianska:

Brankári: Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Marek Rodák (Rotherham United/Angl.), Adam Jakubech (OSC Lille/Fr.)

Obrancovia: Juraj Chvátal, Dávid Hancko (obaja MŠK Žilina), Dominik Kružliak (MFK Ružomberok), Martin Šulek (AS Trenčín), Michal Sipľak (Cracovia Krakov/Poľ.), Atila Varga (US Arezzo/Tal.)

Stredopoliari: Miroslav Káčer, Nikolas Špalek (obaja MŠK Žilina), Lukáš Čmelík (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Erik Jirka (FC Spartak Trnava), Roland Černák (1.FC Tatran Prešov), Jakub Grič (MFK Zemplín Michalovce), Jakub Hromada (SK Slavia Praha/ČR), Filip Lesniak (Aalborg BK/Dán.), Christián Herc (Wolverhampton Wanderers/Angl.)

Útočníci: Samuel Mráz (MŠK Žilina), Filip Balaj (FC Nitra), Ľubomír Tupta (Hellas Verona/Tal.)

Náhradníci:

Brankári: Martin Vantruba (FC Spartak Trnava), Benjamín Száraz (FC DAC Dunajská Streda)

Hráči v poli: Andrej Kadlec (FC Spartak Trnava), René Kotrík, Richard Križan, Andrej Fábry (všetci FC Nitra), Kristián Vallo, Róbert Polievka (obaja MŠK Žilina), Dalibor Takáč, Šimon Kupec (obaja MFK Ružomberok), Jozef Urblík (FK Vysočina Jihlava/ČR), Milan Dimun, Tomáš Vestenický (obaja Cracovia Krakov/Poľ.), Šimon Štefanec (Hellas Verona/Tal.)

Realizačný tím:

Tréner: Pavel Hapal

Asistent trénera: Oto Brunegraf

Tréner brankárov: Miroslav König

Kondičný tréner: Peter Boďo

Hlavný vedúci: Ján Greguš

Technický vedúci: Jakub Kojnok

Lekár: Zsolt Fegyveres

Fyzioterapeut: Martin Nozdrovikcý

Masér: Juraj Ludík

Kustódi: Marek Košáň a Patrik Fedor

Tabuľka 2. skupiny:

1. Severné Írsko 4 3 0 1 7:4 9

2. Španielsko 2 2 0 0 5:1 6

3. Slovensko 4 2 0 2 4:7 6

4. Albánsko 4 1 2 1 3:3 5

5. Island 3 1 1 1 4:3 4

6. Estónsko 5 0 1 4 4:9 1