Prvý zápas play-off Európskej ligy medzi AS Trenčín a AEK Larnaka sa začne skôr, ako bolo plánované

BRATISLAVA 20. augusta (WebNoviny.sk) – Futbalisti AS Trenčín odohrajú prvý zápas play-off Európskej ligy (EL) UEFA 2018/2019 proti cyperskému klubu AEK Larnaka vo štvrtok 23. augusta od 18.30 h na štadióne v Žiline. Odveta je na programe o týždeň neskôr 30. 8. o 17.30 h SELČ (18.30 h miestneho času) v Larnake.

„Výkop domáceho zápasu bol pôvodne naplánovaný na 19.00 h. Vzhľadom na to, že Spartak Trnava odohrá svoj prvý duel play-off EL UEFA na ihrisku slovinskej Olimpije Ľubľana v rovnaký deň 23. augusta s výkopom o 20.30 h, rozhodli sme sa posunúť výkop domáceho stretnutia proti Larnake o 30 minút skôr na 18.30 h. Dôvodom je snaha vyjsť v ústrety televíznym divákom, ktorí by tak v prípade záujmu televíznych spoločností mohli vidieť obidva zápasy. Rovnako ako doposiaľ sa snažíme vyhnúť kolízii hracích časov,“ uvádza oficiálna internetová stránka trenčianskeho klubu.

Cena vstupeniek na duel AS Trenčín zostáva rovnaká ako v prípade stretnutia 3. predkola Európskej ligy proti holandskému Feyenoordu Rotterdam. „Na tribúny za bránkami stojí 10 eur, cena vstupenky na hlavné tribúny je 12 eur. Deti od sedem do 15 rokov zaplatia šesť eur. Deti do 6 rokov majú vstup zadarmo, ale bez nároku na miesto. Cena VIP vstupenky je 50 eur. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal na internetovej stránke spoločnosti a na všetkých predajných miestach,“ dopĺňa informácia na oficiálnom webe AS Trenčín.