Prvýkrát som hral päť setov, fyzicky som to nezvládol, tvrdí Gombos po US Open

NEW YORK 31. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Norbert Gombos odohral v stredu v 1. kole newyorských grandslamových US Open svoj premiérový päťsetový zápas, Srb Viktor Troicki, s ktorým prehral 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6, absolvoval už 33. „maratón“ (19:14, tento rok 4:0). „Určite ukázal skúsenosti. V tých dôležitých momentoch nepokazil.

Veľa lôpt vybehal a často si pomohol prvým servisom. Mal vysoké percento a podanie bolo dosť rýchle, jeho zbraň. V tom sa to najviac ukázalo. Vo výmenách som ho skôr tlačil ja. Celkovo však podľa mňa bol celý zápas vyrovnaný,“ povedal 27-ročný galantský rodák Gombos pre český portál Tenisovy svět, tlmočil to rovnomenný slovenský web.

Úspornejšie hranie

„Odštartoval som veľmi dobre. Získal som hneď prvý set, čo bolo pre mňa veľmi pozitívne. Škoda druhého setu, v ktorom som mal šance brejknúť ho a zlomiť. To sa mi nepodarilo a on to využil vo svoj prospech. Bolo to ako na hojdačke, raz som bol hore, raz zase dole. Mal som šance zlomiť Troického aj vo štvrtom sete, ale nepodarilo sa. Mal vtedy vysoké percento prvého podania. Žiaľ, na konci štvrtého setu som už pociťoval kŕče pri servise, nebolo to však také strašné. V piatom sete som sa dostal z 0:3 na 3:3, následne sme pri 3:4 a mojej výhode mali dlhšiu výmenu. Po nej ma to úplne zmohlo, dostával som kŕče do rúk a podobne. Bolo už ťažké zvrátiť to. Už som nemohol hrať riadny bekhend. Mrzí ma, že som to fyzicky nezvládol. Možno som mohol počas celého zápasu hrať trochu úspornejšie. Ja som však ten typ človeka, ktorý bojuje o každú loptu, tak ťažko povedať,“ skonštatoval zverenec Ladislava Simona v rámci projektu NTC.

Zlepšovanie po krokoch

Gombos stále čaká na svoj premiérový zápasový úspech na veľkej štvorke. Má za sebou len dva pokusy, prvý v júli na Wimbledone. „Do Ameriky som odcestoval s tým, že sú predo mnou ťažké turnaje. Vedel som, že hrám pomerne dobre, čo sa ukázalo už v Montreale, kde som sa kvalifikoval na podujatie ATP World Tour Masters 1000. Potom som v hlavnej súťaži pokojne mohol zdolať Mischu Zvereva. Ukázali sa jeho skúsenosti. Bral som to pozitívne, hral som veľmi dobre. Vo Winstone-Saleme som prehral tesne so Struffom vo dvoch tajbrejkoch, teraz zasa na päť setov. To sú maličkosti, o ktorých sú prehry v tesných zápasoch. Ak by sa mi podarilo 50% ťažkých zápasov otočiť, tak by to bolo ešte skvelé.“

Gombos počas kariéry konštantne stúpa, nestráca trpezlivosť a odhodlanie: „Snažím sa zlepšovať sa po krokoch. Síce malých, ale istých. Ja som totiž vynechal juniorskú časť kariéry. Od ostatných sa odlišujem práve tým: boli veľmi dobrí už v juniorke a majú odtiaľ skúsenosti. Ja to zatiaľ dobieham. Začal som medzi mužmi. Zlepšujem sa a verím, že sa budem zlepšovať aj ďalej.“ Gombos figuruje na 84. priečke v singlovom renkingu, najvyššie zatiaľ bol na 81. mieste.

Zápasy s výbornými hráčmi

„Prehrávam tesné zápasy s výbornými hráčmi. Trénujem často s členmi Top 100 či dokonca Top 50. Dokážem ich na tréningoch potrápiť. Herne na to mám, len potrebujem viac využívať poskytnuté šance. Ak by to vyšlo, bol by som na tom renkingovo ešte lepšie a hral by som viac a viac stretnutí. Veľký rozdiel oproti challengerovej úrovni je v tom, že na turnajoch ATP World Tour musíte od 1. kola hrať naplno. Samozrejme, aj na challengeroch idete naplno, ale o úroveň vyššie vám súperi nedajú toľko šancí. Trvalo mi to dosť dlho dostať sa z kategórie ITF Futures na challengere, teraz zase z challengerov na ATP World Tour. Potrebujem ešte viac skúseností, aby som mohol tie zápasy na ATP World Tour vyhrávať. To mi dodá sebavedomie, ktoré potrebujem, a bude to iné,“ vyhlásil Gombos.

Nemá ľahkú úlohu

„Bol by som najradšej, ak by som sa do konca sezóny udržal v Top 100. Teraz mi začínajú padať body, minulý rok som totiž začal hrať dobre až po US Open. Musím obhájiť ešte 300 bodov, čo nie je ľahká úloha. Budem sa snažiť hrať čo najlepšie a udržať sa aspoň v stovke,“ prezradil daviscupový reprezentant SR renkingové ciele do konca sezóny.

Slováci sa 15. – 17. septembra predstavia v spomenutom Davisovom pohári proti Poliakom na antuke v Aegon aréne v Bratislave v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny. „Ano, určite,“ odpovedal Gombos na otázku, či sa s ním dá rátať, a dodal: „Teraz si dám pár dní voľna. Chcem si trošku oddýchnuť, keďže som v Amerike odohral štyri turnaje v rade. Budem sa snažiť pripraviť sa na Davis Cup a byť fit,“ povedal Gombos a v predstihu potvrdil, že ráta aj so svojím štartom na novembrovom bratislavskom challengeri Slovak Open, na ktorom bude obhajovať titul.