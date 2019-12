PS/Spolu predstavili kandidátku: Takú trochu škôlkarsku

Truban, Beblavý, Baláž, Mihál, Jaurová, Biháriová, Hipš … Zoradili sa ako keď škôlkari idú na prechádzku. PS-kár chytí za ručičku Spolu -čkára a môžu vyraziť na predvolebnú špacírku. Prstíkmi budú ukazovať na starých politikov, ktorí kradnú, klamú a povyšujú svoje egá a pritom si budú pospevovať pesničku, ktorú ich naučili experti na politický marketing, o novej generácii politikov, ktorí to idú urobiť lepšie. Škoda, že tá pesnička má zatiaľ len jednu slohu, ktorá sa už mesiace opakuje, bez pridania ďalších.

Škôlkari si zvyknú skrinky označovať obrázkami, aby si ich nezmýlili. PS/Spolu si preto nakrútili videovizitky: V skrinke Mirka Beblavého nájdete jeho detské sníčky o živote ako na Západe. Z obsahu skrinky Zorky Jaurovej je jasné, že z nej rastie filozofka. Irenka Bihariová zase verí, že ju politika nezmení. Malý Jurko Hipš zase svojich kamarátov naučí kriticky a tvorivo myslieť. Podobne sa dá nakuknúť do zelenej skrinky Erika Baláža, či do dievčenského kútika Simony Petrík.

Od dobrej škôlky každý rodič očakáva niečo iné. Na čom sa však zhodnú je, aby ich deti dokázala pripraviť na zvládnutie prvého roka na základnej škole. V prípade kandidátov PS/Spolu príde k skoku do veľkej školy slovenskej politickej reality už o necelé tri mesiace. Chcelo by to poriadne zamakať a menej spievať o novej generácii politikov, bodoch zlomu a podobných marketingových frázach.