PS vyzýva koalíciu na zrušenie vysokých trestov za marihuanu, inak podá do parlamentu vlastný návrh

Progresívne Slovensko (PS) vyzýva vládnu koalíciu, aby do konca októbra predložila do Národnej rady SR (NR SR) zákon, ktorý by zrušil drakonické tresty za marihuanu. V prípade, že tak koalícia nespraví, strana je pripravená na podanie vlastného návrhu. V tlačovej správe o tom informoval podpredseda strany Michal Šimečka.

Nejde o kultúrnu vojnu

Strana uviedla, že dekriminalizácia marihuany nie je kultúrnou vojnou. Ide podľa nej o vyrovnanie do očí bijúcej nespravodlivosti, ktorú musia vidieť konzervatívci a liberáli. Dodáva, že dnes na Slovensku vo väzení sedia desiatky ľudí, ktorí marihuanu užívali zo zdravotných dôvodov.

„Často sú to živitelia rodín, alebo dokonca dôchodcovia, a podľa našich zákonov im hrozia drakonické tresty odňatia slobody 15 či 20 rokov, viac než za vraždu alebo masívnu korupciu,“ uvádza Šimečka.

Pohroma pre rodiny

PS konštatuje, že vo viacerých krajinách Európskej únie (EÚ) je lekárska marihuana úplne bežná, rovnako ako aj jej držba v malom množstve pre osobnú potrebu. Tieto krajiny sa uberajú cestou prevencie, vzdelávania a znižovania ujmy.

„U nás namiesto toho ničíme životy ľudí a ich rodín. Preto sme v PS iniciovali petíciu za dekriminalizáciu marihuany, ktorú podpísalo už takmer 22-tisíc ľudí na Slovensku. Konopných väzňov podporujeme na súdnych procesoch aj verejnými protestami,“ povedal ďalší podpredseda PS Martin Hojsík.