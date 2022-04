PSG má vo Francúzsku na dosah prvenstvo, Bayern Mníchov môže tiež v Nemecku spečatiť zisk domáceho titulu

Kým elitné futbalové ligy v Taliansku či Anglicku sľubujú boj o majstrovský titul až do úplného záveru, v Španielsku za ziskom ligového prvenstva kráča Real Madrid a v Nemecku a Francúzsku dokonca môže byť o šampiónovi rozhodnuté už počas aktuálneho týždňa. Paríž Saint-Germain môže spečatiť prvenstvo vo francúzskej Ligue 1 už v stredu a Bayern Mníchov v nemeckej I. bundeslige v sobotu.

Parížania v nedeľu zvládli súboj proti priamemu prenasledovateľovi tímu Olympique Marseille, v domácom prostredí triumfovali 2:1 a na čele hodnotenia majú šesť kôl pred koncom sezóny náskok pätnástich bodov. Ak hráči PSG v stredu získajú na pôde Angers viac bodov ako Marseille doma proti Nantes, bude o majstrovi Francúzska rozhodnuté.

Boj o desiaty titul pre PSG

„Zápasy proti hráčom Marseille sú vždy ťažké. Tento sme zvládli a zvíťazili, to je najdôležitejšie. Získali sme ďalšie tri body a máme už 15-bodový náskok. Ťažko povedať, či je ešte možné taký odstup stratiť. Vieme však, že bojuje o jubilejný desiaty titul pre PSG a pre klub je to mimoriadne dôležité,“ zhodnotil kouč Mauricio Pochettino na klubovom webe PSG.

Debata o desiatom titule pre parížsky tím znie v hráčskej kabíne čoraz častejšie. „Bavili sme sa o tom a aj keď to matematicky ešte nie je definitívne, sme veľmi blízko. Každý zápas je dôležitý, vždy sa sústredíme na ten najbližší. V závislosti od výsledkov možno už budeme mať istotu titulu, v hlavách však máme len to, že chceme zvíťaziť,“ priznal brazílsky obranca Marqinhos.

Mníchov si zmeria sily s Borussiou

Bayern Mníchov v nedeľu triumfoval na pôde Bielefeldu hladko 3:0 a štyri kolá pred koncom I. bundesligy má pred druhou Borussiou Dortmund náskok deviatich bodov. A práve tieto dva tímy si zmerajú sily v sobotu na pôde Bavorov. Triumf zaistí Mníchovčanom majstrovské oslavy, prípadná remíza ich pravdepodobne len oddiali.

Aj v prípade, ak by potom Bayern prehral všetky tri zostávajúce súboje a Borussia až do konca sezóny nezaváhala, v prípade rovnosti bodov je rozhodujúci rozdiel celkového skóre a ten hovorí jasne v prospech zverencov trénera Juliana Nagelsmanna (+60 resp. +33).

Nagelsmann je sklamaný z duela

Napriek pohodlnému triumfu v Bielefelde sa stredopoliarovi Joshuovi Kimmichovi hodnotil nedeľňajší duel len ťažko. „Musím sa priznať, stále mám v hlave utorkový zápas. Je to veľké sklamanie, vyrovnám sa s tým len veľmi ťažko. Zahodili sme veľkú šancu na postup,“ povedal na klubovom webe s narážkou na vypadnutie Bayernu vo štvrťfinále Ligy majstrov so španielskym Villarrealom po domácej remíze 1:1.

Na margo šance už v sobotu spečatiť zisk domáceho titulu doplnil: „Ak by sa nám to podarilo v domácom zápase proti Borussii, bolo by to veľmi výnimočné.“