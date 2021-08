PSG nechce Mbappého držať nasilu, Real Madrid už údajne poslal ponuku

Futbalový megatransfer na trase Paríž – Madrid nadobúda reálnejšie kontúry. Paríž Saint-Germain už údajne dostal ponuku od Realu Madrid na predaj elitného francúzskeho útočníka Kyliana Mbappého vo výške 160 miliónov eur.

Informujú o tom španielske aj francúzske médiá, oba veľkokluby to však nepotvrdili. A parížsky tím to neskôr priamo dementoval ústami športového riaditeľa Leonarda.

Ponuka Realu je údajne hotová vec

„Táto ponuka nezodpovedá formátu tohto hráča. A je to aj menej, ako sme my zaplatili za Mbappého. Kylian chce odísť z nášho klubu, to sedí. A v posledný týždeň prestupového obdobia ho nechceme u nás nasilu držať. Neteší nás však spôsob, akým sa k tomu verejne stavia Real Madrid. Ak sa má zrodiť dohoda, tak potom podľa našich podmienok,“ vyhlásil Leonardo podľa AP.

Už niekoľko hodín po príchode Lionela Messiho do PSG sa začali zjavovať indície, že útok snov Lionel Messi – Neymar – Kylian Mbappé si nikdy v takomto zložení nezahrá. Zatiaľ čo Messi stále nie je v požadovanej forme a čaká na premiéru v novom klube, Mbappého odchod k veľkému európskemu rivalovi z Madridu sa možno už čoskoro stane realitou. Denník Marca pripomína, že ponuka Realu je už od nedele hotová vec a na rade je vedenie PSG.

Môžu ho pustiť aj zadarmo

Na druhej strane francúzsky denník L’Equipe tvrdí, že v Paríži si ešte chcú udržať Mbappého do konca aktuálnej sezóny. To by však znamenalo, že o necelý rok ho budú musieť pustiť zadarmo, keďže sa mu skončí zmluva.

„Mbappé na nedávnom stretnutí so svojím parížskym klubovým šéfom Al-Khelaifim pripomenul sľub spred štyroch rokov, že ak má začať reálne rokovať o svojom prestupe do iného klubu, tak Real Madrid bude mať prednosť. A presne táto situácia práve nastala, lebo ponuka už je na svete,“ skonštatoval web Marca.com. „Veľa sa toho už popísalo a ešte aj popíše. Za seba môžem povedať, že Kylian sa pripravuje s naším tímom rovnako zodpovedne ako ostatní jeho spoluhráči. Osobne verím, že s nami ešte rok zostane,“ uviedol tréner Parížanov Mauricio Pochettino.