Psoriáza ničí nielen kožu, ale i súkromný život. Pokrok v liečbe ako nová nádej

Liečba psoriázy je nevyhnutná, pomôže nielen koži, ale aj kvalite života. Pokrok v liečbe tohto ochorenia prináša registrácia nového a vôbec prvého lieku v EÚ na liečbu stredne závažnej až závažnej psoriázy, ktorý priamo pôsobí proti dvom kľúčovým cytokínom zodpovedným za zápalové procesy.

Vedeli ste o tom, že psoriáza môže mať vážne dôsledky na psychiku pacientov a kvalitu ich života? Môže ovplyvňovať prácu, voľný čas, vzťahy, rodinný a spoločenský život.1 Pacientom, ktorí trpia psoriázou, zásadne vstúpi do života a zasiahne ich sebavedomie. Niektorí potom len veľmi ťažko nadväzujú kontakt s ostatnými ľuďmi. Ochorenie, ktoré prevažne postihuje kožu, zásadne znižuje kvalitu života pacientov.

A preto prichádza liečba, ktorá zohrá v živote pacienta rozhodujúcu úlohu. Prečo je dôležitá a čo pacientom prináša? Nielenže im vyrieši konkrétny zdravotný problém, ale prináša i významný benefit v ich súkromnom či pracovnom živote. Prierezový prieskum medzi pacientmi totiž ukázal, že najmenej 90 % pacientov so stredne závažnou až závažnou psoriázou vysoko hodnotí liečbu, ktorá čistí kožu, má trvalý efekt a rýchlo nastupujúci účinok.2 Štúdia v reálnom prostredí ukázala, že úplné vyčistenie kože môže mať u pacientov významný vplyv na kvalitu života súvisiacu so zdravotným stavom.3

Život so psoriázou je náročný, ale pre mnohých pacientov môže existovať nádej v podobe nového lieku, ktorý prichádza na trh. Medzinárodná farmaceutická spoločnosť UCB len nedávno oznámila registráciu tohto nového lieku Európskou komisiou na liečbu stredne závažnej až závažnej psoriázy u dospelých pacientov. Toto schválenie sa opiera o tri klinické skúšania tretej fázy, v ktorých liek preukázal mimoriadnu mieru vyčistenia kože a bol celkovo dobre znášaný.

Spomínaná farmaceutická spoločnosť oznámila, že Európska komisia zaregistrovala jej nový prípravok pre liečbu stredne závažnej až závažnej psoriázy u dospelých, ktorí sú kandidátmi na systémovú liečbu. Tento liek je tak v Európskej únii prvý registrovaný prípravok pre liečbu stredne závažnej až závažnej psoriázy, ktorý selektívne a priamo pôsobí proti dvom kľúčovým cytokínom zodpovedným za zápalové procesy.4 „Schválenie nášho lieku v Európe je prvou registráciou tejto novej liečby psoriázy na svete a predstavuje prelomový okamih pre dermatologickú komunitu i spoločnosť UCB. Našou ambíciou je zmeniť životy ľudí, ktorí trpia závažným ochorením, a sme nesmierne hrdí, že môžeme pacientom v Európe so stredne závažnou až závažnou psoriázou ponúknuť novú možnosť liečby. Veríme, že liek má potenciál zvýšiť očakávania týkajúce sa možností liečby psoriázy,“ hovorí Emmanuel Caeymaex, výkonný viceprezident pre imunológiu a riaditeľ americkej pobočky spoločnosti UCB.

„V hlavných klinických štúdiách tretej fázy došlo u pacientov liečených liečivom k výrazne lepšiemu vyčisteniu kože. U približne 60 % liečených pacientov vo všetkých štúdiách bolo v 16. týždni dosiahnuté úplné vyčistenie kože a tento efekt pretrval až jeden rok,“ hovorí profesor Richard Warren, ktorý pôsobí v skupine zdravotníckych zariadení Salford Royal NHS Foundation Trust a na Manchesterskej univerzite. „Registrácia lieku v EÚ znamená, že tu bude dostupné nové liečivo, ktoré môže pomôcť väčšiemu počtu pacientov so stredne závažnou až závažnou psoriázou dosiahnuť svoje ciele liečby.“

Vedecký pokrok verzus liečba!

„Nový liek je tak dôkazom snahy spoločnosti UCB o vedecké pokroky v oblasti imunodermatológie, kde sa zameriava na ešte nenaplnené potreby pacientov a skvalitňovanie ich liečby.“

Čo predchádzalo schváleniu EK?

Schválenie Európskou komisiou nasleduje po súhlasnom stanovisku Výboru pre humánne lieky Európskej agentúry pre lieky (EMA) z júna 2021. Opiera sa o pozitívne výsledky tretej fázy klinických testov, ktoré skúmali účinnosť a bezpečnosť liečiva u 1480 pacientov trpiacich stredne závažnou až závažnou ​​psoriázou.5 Úplné výsledky tretej fázy klinických štúdií BE READY a BE VIVID boli zverejnené v časopise The Lancet a výsledky tretej fázy štúdie BE SURE v časopise The New England Journal of Medicine. 6, 7,8

Schválenie Európskej komisie je platné vo všetkých 27 členských štátoch EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku a v Nórsku. Tento nový liek v súčasnosti posudzuje americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) na účely liečby stredne závažnej až závažnej psoriázy u dospelých. Proces schvaľovania prebieha tiež v Austrálii, Kanade, Veľkej Británii a Japonsku.

O spoločnosti UCB

UCB so sídlom v Bruseli (www.ucb.com) je celosvetová biofarmaceutická spoločnosť, zameriavajúca sa na výskum a vývoj nových liekov a riešenia, ktoré menia životy ľudí trpiacich závažnými ochoreniami imunitného systému a centrálnej nervovej sústavy. Spoločnosť má približne 8 400 zamestnancov v takmer 40 krajinách a v roku 2020 dosiahla obrat 5,3 miliardy eur. Spoločnosť UCB je zapísaná na burze Euronext v Bruseli (symbol: UCB). Sledujte nás na Twitteri: @UCB_news.

