Psychologička psov by na Slovensku zaviedla „vodičák na psa“, funguje to už aj v zahraničí

Pokiaľ sa nezlepší situácia v oblasti kontroly množenia psov, nezlepší sa ani situácia v oblasti ich týrania. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla psychologička psov Michaela Murková. Zabránenie nekontrolovanému množeniu psov považuje za základný krok pri ochrane týchto zvierat pred týraním.

Murková tvrdí, že z množenia psov sa stal obchod, ktorý prináša finančnú prosperitu jeho prevádzkovateľom. Psy sú však často v množiarňach držané vo veľmi zlých podmienkach, a to na reťazi alebo v klietkach, bez potrebnej veterinárnej starostlivosti, bez stravy a vo vlastných výkaloch. To sa prejavuje na ich fyzickom a psychickom zdraví.

S podobnými prípadmi sa psychologička stretáva často. „Na Slovensku je to bežné a mnoho ľudí, dokonca vzdelaných, na tom nevidí nič zlé,“ povedala Murková.

Preplnené zvieracie útulky

Nekontrolované množenie podľa nej vedie k premnoženiu, v dôsledku čoho sú preplnené zvieracie útulky. Veľké množstvo ponúk na darovanie psov pozoruje aj na inzertných portáloch. Navyše, dopady častého rodenia súk na ich fyzické zdravie bývajú v mnohých prípadoch devastačné.

Za týranie možno považovať akékoľvek vedomé aj nevedomé správanie človeka, ktoré poškodzuje fyzické alebo duševné zdravie zvieraťa. Vo väčšine prípadov sa Michaela Murková stretáva s odopieraním základných životných potrieb ako napríklad nedostatok potravy, vody, obmedzovanie pohybu či fyzické násilie. Za chybu považuje možnosť zaobstarať si psa na Slovensku veľmi jednoducho a rýchlo.

„Dnes je ohromne jednoduché si zaobstarať psa a môže to urobiť ktokoľvek s akoukoľvek diagnózou, čo predstavuje veľký problém. Ideálne by bolo, keby ľudia museli pred zaobstaraním psa prejsť psychotestami. Od toho sme však ešte veľmi ďaleko,“ vysvetlila.

Zvýšenie trestov za týranie zvierat

Slovensko by sa podľa nej malo inšpirovať vyspelejšími krajinami, v ktorých funguje takzvaný „vodičák na psa“. Ide o skúšky, ktoré musí majiteľ spolu so psom absolvovať. Pozostávajú z testu o úplných základoch starostlivosti o psa a zo základnej ovládateľnosti a poslušnosti psa.

„Keď to funguje v zahraničí, nevidím dôvod, prečo by to nemohlo fungovať aj u nás. Popri tom je nevyhnutné rapídne zvýšiť tresty za týranie zvierat. Človek schopný vedome ublížiť bezbrannému zvieraťu je labilný aj v bežnom živote,“ dodala Murková.

Sloboda zvierat zaznamenala od januára do decembra 2019 približne 1 230 prípadov týrania psov. Vo viac než 200 prípadoch bol majiteľovi pes odobratý. Podľa ochrancov zvierat je postihovanie prípadov týrania na Slovensku stále nedostatočné. Od roku 2010 bolo na Slovensku za týranie zvierat odsúdených na trest odňatia slobody šesť ľudí.