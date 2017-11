Puigdemont na vypočúvanie do Madridu nepríde, zostáva v Bruseli

BRUSEL/BARCELONA 1. novembra (WebNoviny.sk) – Zosadený katalánsky prezident Carles Puigdemont, ktorý je momentálne v Bruseli, nepôjde vo štvrtok do Madridu, kde sa má on aj všetci ostatní členovia zosadenej katalánskej vlády dostaviť k súdu na vypočúvanie. Vyhlásil to v stredu jeho belgický právnik Paul Bekaert.

„Nepôjde do Madridu. Vyzerá to tak, že sa nevráti najbližších niekoľko týždňov,“ povedal Puigdemontov právnik pre belgickú televíziu VTM.

Čelia obvineniam

Puigdemont aj členovia jeho zosadenej vlády čelia obvineniam zo vzbury, podnecovania vzbury, sprenevery a ďalších prečinov, za ktoré im hrozí až 30 rokov väzenia. Týchto skutkov sa mali dopustiť okrem iného tým, že vypísali a zorganizovali referendum o samostatnosti Katalánska, a predovšetkým tým, že 27. októbra vyhlásili nezávislosť Katalánska od Španielska. Madrid vzápätí katalánskych predstaviteľov zbavil funkcií, pričom ich právomoci prebrala centrálna vláda v Madride.

Puigdemont na utorňajšej tlačovej konferencii v Bruseli vyhlásil, že do Beligicka nepricestoval preto, aby tu žiadal o politický azyl. Katalánsky politik podľa vlastných slov neuniká pred spravodlivosťou vo svojej rodnej krajine, ale chcel mať možnosť hovoriť slobodne.

Prijíma výzvu

Zosadený katalánsky prezident povedal, že prijíma výzvu v podobe nových katalánskych regionálnych volieb, ktoré na 21. decembra zvolal španielsky premiér Mariano Rajoy, a dodal, že ich výsledok bude rešpektovať. Podľa španielskych médií však vôbec nie je isté, či by mu španielske úrady dovolili v týchto voľbách kandidovať a namiesto toho by ho neuväznili.

Ako dlho plánuje zostať v Belgicku, Puigdemont v utorok nepovedal. Oznámil ale, že sa vráti hneď, ako mu španielska vláda zaručí spravodlivý proces.