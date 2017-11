Puigdemonta a štyroch exministrov podmienečne prepustili, čaká ich súd

BRUSEL 6. novembra (WebNoviny.sk) – Bývalého katalánskeho prezidenta Carlesa Puigdemonta a štyroch exministrov jeho vlády, ktorí sa spolu s ním v nedeľu vzdali belgickým úradom, podmienečne prepustili. Pätica nemôže bez povolenia opustiť krajinu a musí informovať o svojom pobyte, rozhodol vyšetrujúci sudca.

Európsky zatykač

Podľa informácií spravodajského portálu BBC by sa Puigdemont, Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig a Clara Ponsatí mali do 15 dní postaviť pred belgický súd. Belgicko má 60 dní na to, aby ich vydalo do Španielska, ktoré na nich vydalo európsky zatykač.

Politici čelia obvineniam zo vzbury, podnecovania vzbury, sprenevery a ďalších prečinov, za ktoré im hrozí až 30 rokov väzenia. Týchto skutkov sa údajne dopustili okrem iného tým, že vypísali a zorganizovali referendum o samostatnosti Katalánska, a predovšetkým tým, že 27. októbra vyhlásili nezávislosť Katalánska od Španielska.

Zbavenie funkcii

Madrid vzápätí katalánskych predstaviteľov zbavil funkcií, pričom ich právomoci prebrala centrálna vláda. Osem zosadených ministrov katalánskej vlády uväznili.

Puigdemont, ktorý s bývalými ministrami po zbavení funkcií vycestoval do Bruselu, už vyzval všetky politické strany Katalánska bojujúce za osamostatnenie sa od Španielska k zjednoteniu v súvislosti s regionálnymi voľbami, ktoré sa budú konať 21. decembra. Vyjadril sa tiež, že svoju volebnú kampaň plánuje viesť z Belgicka.